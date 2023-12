Spis treści: 01 Śledzie po kaszubsku

02 Bigos, który powstał przez przypadek, czyli tak zwany gulasz segedyński

03 Rogaliki - przepis Ewy Wachowicz

04 Sałatka ziemniaczana z sosem musztardowym

05 Zupa pieczarkowa z pysznym dodatkiem z ciasta francuskiego

06 Pasta do pieczywa

07 Tort makowy z brzoskwiniami

Śledzie po kaszubsku

Śledzie warto włączyć do swojego menu nie tylko ze względu na smak. Ich mięso bogate jest w pełnowartościowe białko, żelazo, magnez oraz wapń. Nie można też zapominać o tłuszczach, które z kolei korzystnie wpływają na odporność, szczególnie w okresie zimowym. Najczęściej podaje się tą rybę z cebulą albo w śmietanie. Poniższy przepis, to chyba najszybszy sposób na śledzia.

Zdjęcie Śledzie po kaszubsku Ewy Wachowicz / materiał partnera

Składniki 600 g solonych płatów śledziowych Składniki Marynata 2 szklanki wody

1 szklanka octu (zwykły 10%)

½ szklanki cukru

2 średnie cebule

3 liście laurowe

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka ziaren jałowca Składniki Zalewa kaszubska 200 g śliwek suszonych

3 ogórki kiszone

1 kg cebuli

3 łyżki koncentratu pomidorowego

garść majeranku

3 liście laurowe

100 ml oleju

sól

pieprz do smaku

Przygotowanie:

Zamarynować płaty śledziowe. Wcześniej moczyć je przez kilka godzin w wodzie (by wypłukać nadmiar soli). Wodę z cukrem zagotować, po zdjęciu z ognia dodać 2 pokrojone w wiórki cebule, liście laurowe, ziele angielskie i jałowiec. Na końcu dolać ocet. Do takiej marynaty włożyć śledzie. Powinny spoczywać przez 2-3 dni w lodówce (można też zakupić gotowe, lekko marynowane śledzie, ale domowe są lepsze). Na dużą patelnię lub do rondla wlać olej i wrzucić pokrojoną w kostkę cebulę. W żadnym wypadku nie powinna się przyrumienić, lecz udusić (można w trakcie smażenia podlać odrobiną wody). Śliwki pokroić na pół i dodać do cebuli. Ogórki obrać ze skórki, pokroić w kostkę i dorzucić na patelnię. Majeranek rozetrzeć w dłoniach i dodać wraz z liśćmi laurowymi. Dusić jeszcze przez chwilę (zaprawa powinna ściemnieć). Na końcu dodać koncentrat pomidorowy. Wystudzić. Zamarynowane śledzie pokroić na mniejsze kawałki i delikatnie wymieszać z kaszubskim sosem. Wstawić do lodówki, by składniki przeszły wzajemnymi aromatami.

Bigos, który powstał przez przypadek, czyli tak zwany gulasz segedyński

Słyszeliście może o bigosie, który przywodzi na myśl kuchnię węgierska? W istocie to tak zwany gulasz segedyński, który tak naprawdę powstał... przez przypadek. Pewnego razu pracownik Biblioteki Narodowej w Budapeszcie miał udać się do restauracji i zamówić danie na ciepło. W kuchni zostało jednak niewiele składników i z tego powstało danie, które smakiem przypomina nasz bigos. Przepis znajdziecie poniżej.



Zdjęcie Bigos / 123RF/PICSEL

Składniki 800 g mięsa wieprzowego bez kości

3 cebule

2 łyżeczki oleju

1 kg kiszonej kapusty

1 l rosołu wołowego

1 łyżka słodkiej mielonej papryki

2 łyżeczki kminku

2 ząbki czosnku

200 ml kwaśnej śmietany

sól

pieprz

Przygotowanie bigosu segedyńskiego:

Cebulę posiekać, podsmażyć na oleju lub smalcu. Dodać czosnek i czerwoną paprykę w proszku. Wieprzowinę pokroić w kostkę, wrzucić do garnka, przesmażyć. Połączyć z zawartością patelni. Posolić, dodać kminek i pieprz. Wymieszać, podlać rosołem lub wodą (ćwierć szklanki), dusić pod przykryciem na wolnym ogniu przez około 40 minut. Dolać rosół lub wodę. Dodać posiekaną i odciśniętą kapustę (jeśli jest bardzo kwaśna, można ją przelać wodą lub dodać trochę cukru). Wymieszać i dusić wszystko na wolnym ogniu 1-1,5 godziny, w razie potrzeby podlewając rosołem lub wodą. Gdy kapusta zmięknie, wyłożyć gulasz na głęboki talerz, polać śmietaną i udekorować suszoną papryką.

Rogaliki - przepis Ewy Wachowicz

Bardzo prosto je przygotować i można przechowywać przez dłuższy czas albo też zamrozić.

Zdjęcie Rogaliki kruche / 123RF/PICSEL

Składniki 4 szklanki mąki

1 kostka masła

3 dag mąki

1 niepełna szklanka gęstej śmietany

2 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka cukru waniliowego Składniki na nadzienie powidła śliwkowe Składniki do dekoracji cukier puder

Przygotowanie rogalików:

Do śmietany wkruszyć drożdże, dodać cukier waniliowy, cukier puder i wymieszać. Mąkę przesiać na stolnicę, dodać masło i posiekać. W uformowanym kopczyku zrobić dołeczek i wlać śmietanę z drożdżami i cukrem. Wyrobić ciasto. Podzielić na cztery równe części i każdą z nich rozwałkować na okrągłe placki. Każdy placek podzielić na osiem równych trójkątów. Na każdy z nich nałożyć powidła śliwkowe i zwinąć rogaliki. Piec w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 st. C przez 20-25 minut - aż rogaliki będą rumiane. Po wystudzeniu udekorować cukrem pudrem.

Sałatka ziemniaczana z sosem musztardowym

Zdjęcie Sałatka ziemniaczana to świetny dodatek do mięs / 123RF/PICSEL

Składniki 6 ziemniaków sałatkowych

1 cebula czerwona

3 ogórki konserwowe

sól

pieprz Składniki sos 1 łyżka musztardy z całymi ziarnami gorczycy

1 łyżka miodu

2 łyżki octu winnego

3 łyżki oliwy

Przygotowanie:

Ziemniaki ugotować w mundurkach, wystudzić, obrać i pokroić w kostkę. Przełożyć do miski. Dodać pokrojone w kosteczkę ogórki oraz cebulę pokrojoną w piórka. Musztardę wymieszać z miodem i octem. Wlać oliwę, cały czas mieszając. Przelać na sałatkę. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Delikatnie wymieszać.

Zupa pieczarkowa z pysznym dodatkiem z ciasta francuskiego

Czasem ze “zwykłej zupy" można stworzyć efektowne i smaczne danie. Wystarczy przygotować wcześniej grzybową albo cebulową i zapiec pod ciastem francuskim. Poniżej moja propozycja na pieczarkową.

Zdjęcie Ciasto francuskie do zupy / materiał partnera

Składniki ½ kg pieczarek

1 duża cebula

3 łyżki masła

1½ l wywaru jarzynowego

1 papryczka chili

½ łyżeczki - cynamonu

200 ml śmietany

100 ml jogurtu naturalnego

1 łyżeczka - soku z cytryny

sól

pieprz

ciasto francuskie

Przygotowanie:

Cebulę drobno posiekać. Zeszklić w garnku na maśle. Dodać pokrojone pieczarki. Gdy zbrązowieją, zalać wywarem jarzynowym. Papryczkę pokroić w drobną kostkę. Dorzucić do garnka. Dodać cynamon. Przykryć i gotować przez 10 minut. Zupę zaprawić śmietaną, jogurtem i sokiem z cytryny (śmietanę wymieszać z jogurtem i sokiem, zaprawić gorącym płynem i wlać do garnka). Wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Z gotowego ciasta francuskiego wykroić krążki o średnicy większej o mniej więcej 2 cm niż średnica użytych kokilek. Zupę przelać do kokilek. Każdą kokilkę przykryć ciastem. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 st. C i piec tak długo, aż ciasto będzie złociste. Podawać zaraz po wyjęciu z piekarnika.

Pasta do pieczywa

Uwielbiam ryby w każdej postaci. Mogą być pieczone, smażone albo właśnie wędzone. Kiedy jestem nad morzem, wtedy bardzo chętnie udaję się do wędzarni, gdzie mogę skosztować świeżo wędzonej, jeszcze ciepłej ryby. Od czasu do czasu dostaję też wędzonego karpia - nie, nie tylko w sezonie zimowym! To właśnie z karpia (ale też z innych ryb, na przykład makreli) można stworzyć pyszną pastę rybną. Poniższa propozycja może być uznana za typowo polską, ponieważ dodajemy do niej musztardę, cebulę oraz ogórka kiszonego. Pychota!

Zdjęcie Pasta do chleba / 123RF/PICSEL

Składniki 250 g wędzonej makreli lub karpia

1 ogórek kiszony

1 cebula

1 łyżka majonezu

1 łyżka musztardy

1 pęczek koperku

sól

pieprz

Przygotowanie:

Cebulę obrać, zmiksować z obranym ze skóry ogórkiem. Dorzucić makrelę (pozbawioną skóry i ości), dodać musztardę i majonez. Zmiksować na gładką masę. Przyprawić solą i pieprzem. Dodać posiekany koperek. Wymieszać.

Tort makowy z brzoskwiniami

Jak przygotować tort makowy? Zobacz krok po kroku w wideo poniżej:

