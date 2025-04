We Francji to ciasto znane jest pod nazwą babka Savarin, co jest hołdem dla francuskiego mistrza cukiernictwa i filozofa kulinariów. Jean Anthelme Brillat-Savarin żył na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. To on jest autorem znanego powiedzenia "Tell me what you eat and I will tell you who you are", co oznacza dosłownie "Powiedz mi, co jesz, a powiem ci, kim jesteś."