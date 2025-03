Najpierw przygotować zaczyn, czyli do naczynia wlać lekko podgrzane mleko, wkruszyć drożdże, dodać 1 łyżkę cukru i 2 łyżki mąki. Dokładnie wymieszać, przykryć i odstawić do wyrośnięcia na ok. 15 minut.

Pozostałą mąkę przesiać do miski lub misy robota, dodać żółtka, 2 łyżki cukru, zaczyn drożdżowy i zacząć wyrabiać ciasto.

Po 2-3 minutach dodać mocny alkohol, a następnie roztopione wystudzone masło i dalej wyrabiać ciasto (łącznie ok. 10 minut).

Ciasto przełożyć do miski, przykryć i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 1-1,5 godziny.

Następnie ciasto rozwałkować na grubość ok. 1,5-2 cm i wykrawać kółka. Można również ciasto podzielić na 15-16 kawałków i każdy z nich zawijać w kulkę, którą należy spłaszczyć dłonią. Odłożyć je na ręcznik kuchenny do ponownego wyrośnięcia na ok. 20-30 minut, przykryć ściereczką.

Smalec rozgrzać w rondlu do temperatury ok. 170 stopni, nie może być bardzo gorący, bo pączki będą się palić i będą niedopieczone. Pączki smażyć z obu stron na złoty kolor i przełożyć na ręcznik papierowy.

Teraz przygotować masę pistacjową, czyli wymieszać w misce gotowe smażone ciasto kataifi z kremem pistacjowym. Krem można wcześniej delikatnie podgrzać, jeśli jest bardzo gęsty, wówczas masę łatwiej będzie wymieszać i nadziewać pączki. Jeśli używasz surowego ciasta kataifi lub ciasta filo, to trzeba je wcześniej przesmażyć na maśle.

Lekko wystudzone pączki naciąć nożykiem, masę pistacjową przełożyć do rękawa cukierniczego i nadziewać pączki. Jeśli trudno je nadziewać rękawem, to można to zrobić łyżeczką lub masę pistacjową nadziewać pączki jeszcze przed wyrośnięciem i potem dopiero smażyć.

Teraz przyszedł czas na polewę czekoladową, czyli podgrzać w rondelku śmietanę, dodać kawałki czekolad, energicznie mieszać do powstania jednolitej masy. Zdjąć z palnika, trochę wystudzić.