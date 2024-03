Mój ojciec co roku robi go na Wielkanoc. Smakuje całej rodzinie

Sos tatarski to jedno z najpopularniejszych dań wielkanocnych, goszczące na stołach większości Polaków. Jak wynika z zachowanych dokumentów, jego początki mogą sięgać nawet XVIII wieku, choć ten pierwotny różnił się nieco smakiem od dzisiejszych wersji sosu. My mamy dla was sprawdzony przepis na sos tatarski, który zawsze się udaje!