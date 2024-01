Zaopatrzenie to podstawa

Masz już sprawdzony przepis na pączki, nie pozostaje więc nic innego, jak przystąpić do działania. W pierwszej kolejności upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria. W czym smażyć pączki? Najlepiej sprawdzają się szerokie i dość wysokie garnki. Pączki potrzebują przestrzeni do swobodnego unoszenia się w tłuszczu, nie powinny przywierać do płytkiej patelni. Grube dno naczynia pomoże utrzymać właściwą temperaturę. Dobrym pomysłem będzie też użycie frytkownicy.