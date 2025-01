Pierwszym etapem jest przygotowanie zaczynu. W tym celu należy pokruszyć drożdże, które przekładamy do miseczki i zalewamy letnim mlekiem. Pamiętajmy, by mleko nie było zbyt ciepłe, ponieważ wysoka temperatura źle wpłynie na "pracę" drożdży. Do tej samej miseczki wsypujemy jedną łyżkę cukru i trzy łyżki mąki. Całość mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia.