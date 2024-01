Co ciekawe, faworki istniały już w czasach średniowiecza. Mówi się, że pierwszy chrust powstał w momencie, gdy cukiernikowi przypadkiem wpadł do tłuszczu pasek ciasta na pączki. Podczas podejmowania próby jego wyłowienia, zgniótł go tak, że przybrał kształt rombu i zaczął przypominać znaną nam do dzisiaj przekąskę. Chcąc nie marnować uzyskanego przypadkiem jedzenia, obsypał go cukrem pudrem i dał spróbować bliskim.

Do miski przesiewamy mąkę, wbijamy jajka i dolewamy mleko. Całość dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki, łyżki lub miksera. Masę wzbogacamy o spirytus oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Ponownie mieszamy ciasto do momentu, aż stanie się gładkie i lśniące. Do dużego garnka lub głębokiej patelni wlewamy olej na ok. 4 cm wysokości. Ustawiamy średnią moc palnika i czekamy do porządnego rozgrzania. Ciasto na lany chrust przelewamy do jednorazowego rękawa cukierniczego, butelki po wodzie z dzióbkiem lub niewielkiego lejka. Wyciskamy po 6 chruścików do rozgrzanego tłuszczu i smażymy na rumiany kolor z obu stron. Po wszystkim wyciągamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, by odsączyć z nadmiaru oleju. Po usmażeniu i lekkim przestygnięciu posypujemy lane faworki cukrem pudrem. Smacznego!