0,5 kg mięsa mielonego, 1 średnia marchewka, 2 duże cebule, 2 ząbki czosnku, 1 cukinia, 3 łyżki keczupu, 3 łyżki musztardy, 2 łyżki gęstego jogurtu greckiego, 1 łyżeczka przyprawy greckiej, sól i pieprz do smaku, olej roślinny do smażenia.

Do miski wbijamy jajka, wlewamy mleko i wodę gazowaną, doprawiamy solą, a na końcu przesiewamy mąkę. Składniki mieszamy trzepaczką lub miksujemy do powstania gładkiej masy. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na 15-20 minut. W kolejnym kroku na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju smażymy naleśniki i układamy je na talerzu. Przygotowanie farszu zaczynamy od posiekania cebuli i czosnku, a następnie podsmażamy je na patelni. Do zeszklonych składników dodajemy starte na tarce marchewkę i cukinię. Po podsmażeniu zdejmujemy składniki z patelni, a na ich miejsce wkładamy mięso i posypujemy przyprawą grecką. Kiedy się usmaży, ponownie mieszamy z warzywami. Zawartość patelni przekładamy do dużej miski, dodajemy keczup, musztardę oraz jogurt grecki. Po dokładnym wymieszaniu nakładamy farsz na naleśniki, szczelnie zawijamy i całość podgrzewamy na patelni. Danie podajemy na ciepło od razu po przygotowaniu. Smacznego!