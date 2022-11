Na jelita działa jak miotełka. To cenne źródło zdrowia na zimę

Spis treści: 01 Kiszone pomidory: Właściwości

02 Kiszone pomidory: Przepis

03 Kiszone pomidory: Jak jeść?

Kiszone pomidory: Właściwości

Kiszone pomidory w zimie będą dla nas bogatym źródłem witamin: A,E,C, K oraz witaminy z grupy B. Znajdziemy w nich także magnez, żelazo, wapń, kwas mlekowy oraz błonnik pokarmowy.



Kiszone pomidory są bogatym źródłem witamin i makroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dzięki nim wspomożemy pracę układu sercowo-naczyniowego i unikniemy kłopotów kardiologicznych. Kiszonka pomoże też uregulować ciśnienie tętnicze krwi. Przetwory z pomidorów będą pomocą dla układu immunologicznego, dzięki czemu uchronimy się przed przeziębieniem.



Bogate w błonnik pokarmowy kiszone pomidory zapewnią uczucie sytości, dzięki czemu łatwiej stłumimy głód i pozbędziemy się boczków i wałeczków. Kiszonka reguluje też wchłanianie cukru do krwi. Przetwory z pomidorów działają na jelita jak miotełka — skutecznie usuwają złogi. Kiszone pomidory są także zalecane przy wysokim cholesterolu, ich regularne spożywanie może ustrzec nas przed miażdżycą i udarem.



Kiszone pomidory: Przepis

Składniki 1 kg niewielkich pomidorów

1 litr wody

2 łyżki octu

0,5 łyżki soli

4 ząbki czosnu

2 liśce laurowe

kilka ziarene pieprzu

pęczek kopru

W garnku zagotowujemy wodę z solą i liściem laurowym. W tym czasie pomidory myjemy, a czosnek obieramy i kroimy w ćwiartki. W słoiku układamy warstwami pomidory, czosnek, koper i pieprz. Tak przygotowane warzywa zalewamy wrzątkiem. Słoki należy szczelnie zakręcić i odwrócić do góry dnem. Po kilku godzinach przenosimy słoiki do chłodnego, ciemnego pomieszczenia. Po kilku tygodniach kiszone pomidory są gotowe do spożycia.

Kiszone pomidory: Jak jeść?

Miłośnicy kiszonych pomidorów zjadają je samodzielnie w formie przekąski, na kanapkach bądź jako dodatek do obiadu. Kiszonka będzie świetnym uzupełnienie do sałatek. Kiszone pomidory są też wspaniałą bazą do zupy pomidorowej czy sosów. Na ich bazie można przygotować domowy pasztet, pastę do kanapek czy warzywne smoothie.

