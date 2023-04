Czym jest hipowitaminoza?

Hipowitaminoza to zbyt niski poziom witamin, których organizm potrzebuje do obsługi procesów życiowych. Wśród tych, których najczęściej brakuje po długich zimowych miesiącach są:

Reklama

witamina C - silny przeciwutleniacz, ważny dla wzmacniania systemu odpornościowego,

witamina A - witamina o potencjale przeciwutleniającym, niezbędna dla zdrowia skóry i narządu wzroku,

witamina E - składnik o wyjątkowych właściwościach antyutleniających; okrzyknięta strażniczką młodości, witamina E hamuje procesy przedwczesnego starzenia komórek,

witaminy z grupy B - niezbędne dla optymalnej pracy systemu nerwowego i niezakłóconego przebiegu zdolności poznawczych,

witamina D3 - organizm potrafi ją syntetyzować, ale potrzebuje do tego odpowiedniej dawki promieni słonecznych, co na naszej szerokości geograficznej jest - przynajmniej od września do końca kwietnia - mocno utrudnione. Możemy pozyskać ją z produktów spożywczych, ale nie będą to wystarczające dawki. D3 jest witaminą, której suplementację zalecają specjaliści do spraw żywienia człowieka.

Zobacz również: Zamiast brać tabletki, włącz do diety. Wystarczy dwa razy w tygodniu



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak wygrać z rakiem? Magda Atkins w "Zdanowicz pomiędzy wersami" Interia.tv

Zobacz również: Oczyszcza organizm z toksyn, pomaga przy odchudzaniu. Przepis poleca Ewa Wachowicz

Jakich składników mineralnych najczęściej brakuje nam po zimie?

Wśród minerałów, których najczęściej brakuje nam po okresie zimowym jest:

żelazo, które odpowiada między innymi za zdrowie krwi,

cynk, który warunkuje dobrą pracę systemu immunologicznego

Błonnik w wiosennym menu

W zimowym menu często jest również za mało błonnika, co w połączeniu z małą ilością promieni słonecznych sprawia, że metabolizm wielu osób wyraźnie zwalnia. Warto aktywnie go obudzić, dbając o podaż błonnika w diecie. Choć nie jest on składnikiem odżywczym, a substancją balastową, jest niezbędny do niezakłóconej pracy przewodu pokarmowego, prawidłowej perystaltyki jelit, a także metabolizmu tłuszczów i węglowodanów.

Zobacz również: Jeżeli już smażyć, to na jakim tłuszczu? Sprawdź, na co zwrócić uwagę

Koktajl czy sok?

Soki i koktajle można nazwać esencją składników odżywczych i najszybszą metodą na uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów. Koktajle mają tę przewagę nad sokami, że zblendowane warzywa, owoce, orzechy, migdały, ziarna i nasiona zachowują znaczną część surowego włókna roślinnego (błonnika), którego soki są niemal zupełnie pozbawione. Jeśli zależy nam na rozbudzeniu ospałego metabolizmu, śmiało sięgnijmy po koktajle.

Zdjęcie Dodaj odrobinę zdrowego tłuszczu do koktajlu. W ten sposób podkręcisz wchłanianie odżywczych składników / 123RF/PICSEL

Najlepsza wersja koktajlu to taka, w której pierwsze skrzypce grają warzywa, a owoce są dodatkiem, nie odwrotnie. Te drugie, choć zdaniem wielu smaczniejsze, są źródłem fruktozy, czyli cukrów prostych.

Nie mniej ważne jest dodanie do koktajlu dobrej jakości tłuszczów roślinnych. Do blendowania świetnie nadają się orzechy, migdały, nasiona i ziarna. Jeśli z jakiegoś powodu (choćby alergii) nie możemy ich spożywać, dodajmy dobrej jakości, tłoczony na zimno, olej roślinny. Wystarczy łyżeczka, żeby z tej samej porcji koktajlu, organizm mógł przyswoić większą ilość składników odżywczych.

Najcenniejsze odżywczo warzywa

Jakie warzywa mają wyjątkowo wysoką zawartość składników aktywnych biologicznie? Wśród najcenniejszych, rodzimych warzyw, są:

jarmuż

nać pietruszki

seler korzeniowy

marchew

buraki czerwone.

Koktajl buraczano-orzechowy

Składniki:

2 średniej wielkości buraki czerwone

2 duże jabłka

3 cytryny

garść rukoli

garść orzechów włoskich

2 łyżki białego sezamu.

Koktajl jarmużowo-migdałowy

Składniki:

5 dużych liści jarmużu

2 czerwone grapefruity

duże jabłko

cytryna

garść migdałów

łyżka nasion czarnuszki

2 łyżki ziaren słonecznika

szczypta cynamonu.

Koktajl - "płynne zielone złoto"

Składanki:

duży pęczek natki pietruszki

dwa soczyste jabłka

połówka selera korzeniowego

3-4 marchewki

dwie cytryny

ząbek czosnku

szczypta kurkumy.

Zdjęcie Warto znać podstawowe zasady przygotowywania koktajli, by wycisnąć z owoców i warzyw to, co najlepsze /123RF/PICSEL



Najważniejsze zasady przygotowania koktajli warzywno-owocowych

1. Umyte warzywa korzeniowe, najlepiej porządnie wyszorowane ostrą gąbką, kroimy wraz ze skórką na mniejsze kawałki i wrzucamy do naczynia, w którym będą blendowane.

2. Przy delikatnym przewodzie pokarmowym można je sparzyć wrzątkiem lub cieniuteńko zeskrobać skórkę.

3. Zielone warzywa liściaste myjemy. Liście jarmużu oczyszczamy z grubych włókien i rozrywając w palcach, dorzucamy do naczynia.

4. Dodajemy obrane ze skórki cząstki cytryny i grapefruita, pokrojone w kawałki jabłko.

5. Dodajemy wybrane orzechy, migdały, ziarna i nasiona lub łyżeczkę tłoczonego na zimno oleju roślinnego.

6. Orzechy i migdały najlepiej namoczyć na noc w wodzie z kranu, będą bardziej miękkie, co ułatwi blendowanie. Pozwoli też wykorzystać więcej zawartych w nich składników odżywczych.

7. Wszystko blendujemy na jednolitą masę.

8. Do naczyń, w których będziemy pić koktajl dodajemy wybrane przyprawy, zalewamy je porcją koktajlu i pijemy małymi łykami.

9. Koktajlu spożywamy nie wcześniej niż dwie godziny po posiłku, inaczej zafundujemy sobie sensacje trawienne.

10. Kolejny posiłek zjadamy nie wcześniej niż godzinę po wypiciu koktajlu.