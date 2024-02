Sos tatarski to jeden z tych produktów, który podawany jest na zimno. Oczywiście, można kupić gotowy w sklepach, ale przecież jest tak łatwy do wykonania, że grzechem byłoby nie spróbować. Jaki jest sekret sosu tatarskiego? Majonez, przyprawy oraz drobno posiekane grzyby i ogórki konserwowe. Najczęściej na stołach gości podczas Wielkanocy, ale można wykorzystywać go nie tylko do jajek, choć z nimi smakuje wyśmienicie i doskonale podkręca ich smak. Sos tatarski komponuje się do wędlin, kanapek, śledzi, smażonej ryby oraz do frytek. Czas poznać tajniki, jak go zrobić.