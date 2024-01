Od bulwy po liście — fenkuł nadaje się do zjedzenia w całości

Zapewne znasz go pod nazwą koper włoski, mniej spopularyzowanym określeniem jest koper słodki. Pierwszym skojarzeniem na temat jego zastosowania jest herbatka, jaką podaje się małym dzieciom, gdy dręczą je kolki. Nie sprowadzajmy go jednak wyłącznie do remedium dla niemowląt.

Nadaje się do spożycia w całości — od dość dużej, jasnej bulwy, aż po wyrastające z niej zielone łodygi z pierzastymi listkami, które przypominają koper ogrodowy. Tym razem skupimy się na części korzeniowej, ponieważ bywa niedoceniana w polskiej kuchni. Szkoda byłoby nie skorzystać z jej potencjału. Czy fenkuł można jeść na surowo? Mimo że bardzo dobrze smakuje w daniach na ciepło, można dorzucić go np. do sałatek bez wcześniejszej obróbki termicznej. To otwiera przed nami ogromne pole do kulinarnych popisów.

Jak smakuje fenkuł?

Kupując koper włoski, zwróć uwagę na jego kolor. Wybieraj wyłącznie bulwy białe lub o jasnozielonym odcieniu. Do koszyka zakupowego nie wkładaj sinych egzemplarzy z widocznymi plamami. Z kolei łodygi powinny mocno przylegać do części korzeniowej.

Czego spodziewać się podczas degustacji? Fenkuł cechuje się korzennym, anyżowym smakiem. Wyczujesz w nim korzenne, słodko-pikantne nuty. Będzie ciekawym i chrupiącym uzupełnieniem potraw. Warto pamiętać, że pod wpływem obróbki jego smak staje się łagodniejszy, ale nadal będzie interesującym i odświeżającym elementem dań.

Konkurencja dla cytrusów?

Jak zostało wspomniane, zawiera duże pokłady witaminy C. Jedna bulwa jest w stanie pokryć dzienne zapotrzebowanie człowieka na tę substancję. Biorąc pod uwagę, że koper włoski najlepiej jest zajadać jesienią i zimą, warzywo okaże się zbawienne dla odporności w sezonie, kiedy o przeziębienie nietrudno.

Kwas askorbinowy neutralizuje wolne rodniki, wpływa pozytywnie na stan skóry oraz naczyń krwionośnych. Nie tylko cytrusy są tutaj liczącym się graczem. Dostarczaj ciału witaminę C w naturalnej formie — fenkuł jest w tym kontekście strzałem w dziesiątkę.

Pomocne właściwości fenkułu

W jego składzie na wyróżnienie zasługują także fitoskładniki, rutyna, selen, kwas foliowy, magnez, żelazo, potas, fosfor, wapń oraz witamina B1. Nie traktujmy ich wyłącznie w kategoriach przewijających się w tekstach na temat zdrowia terminów. Każdy ze składników ma ogromny wpływ na ludzki organizm.

O działaniu fenkułu na odporność już wiemy. Warzywo wykazuje działanie przeciwzapalne, a także pomaga chronić ciało przed rozwojem nowotworów. Wysoka zawartość selenu usprawnia pracę wątroby, wspierając usuwanie niektórych rakotwórczych związku z organizmu. Do tego dochodzi obecność błonnika pokarmowego, który jest kluczowy zarówno dla przemiany materii, jak i profilaktyki nowotworu jelita grubego. Fenkuł nie jest kaloryczny, ale syci na długo, więc mogą po niego sięgać osoby stosujące nawet restrykcyjną dietę odchudzającą.

Pomysły na dania z fenkułem

Z racji tego, że bulwę można zajadać na surowo, nie miej oporów przed dodawaniem jej do sałatek i surówek. Świetnie komponuje się z owocowymi wkładkami, np. jabłkiem, pomarańczą i winogronami. Pasuje do większości warzyw, dobrze rozumie się na talerzu z zieloną sałatą, ogórkami, marchwią i selerem naciowym. Całość zwieńczysz orzechami włoskimi albo pestkami dyni.

Swoje pierwsze doświadczenia z warzywem możesz zacząć od duszonego fenkułu, do którego dodasz podsmażoną cebulkę, pomidory oraz oliwki. Tak stworzysz pyszny dodatek do dania głównego. Pieczony fenkuł to również smaczne uzupełnienie posiłku. Grunt, by przyprawić go odrobiną oliwy, soli, tymiankiem, rozmarynem i bazylią. Po inspiracje sięgaj w zakamarki kuchni włoskiej i francuskiej — tam koper słodki jest bardzo dobrze znany.

