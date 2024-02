Zasmażka to popularny dodatek kulinarny, który najlepiej przygotowywać bez zbędnego pośpiechu. Każda próba podwyższenia tempa obróbki termicznej może skończyć się fiaskiem i koniecznością przejścia przez cały proces od początku.

Zaczynamy od wyłożenia wybranego tłuszczu na niewielką patelnię. Kiedy rozpuści się i delikatnie podgrzeje, dodajemy mąkę i dokładnie mieszamy za pomocą łyżki lub silikonowej szpatułki. Ważne, by uzyskana masa była gładka i pozbawiona grudek. Na tym etapie możemy wybrać, jaki rodzaj zasmażki chcemy uzyskać. Wyróżniamy trzy typy:

trzeci stopień - wyróżniająca się charakterystycznym brązowym kolorem, dzięki któremu nadaje się do ciemnych sosów.

drugi stopień - o jasnozłocistej barwie, najlepiej sprawdza się do zagęszczania zup;

pierwszy stopień - nazywany zasmażką białą, używa się jej do sosów i wymaga krótkiego podsmażania;

Co dodać zamiast masła do zasmażki?

Zacznijmy od wyboru wywaru. Świetnie sprawdzi się nie tylko wołowy czy drobiowy, ale także ten przygotowany na samej mieszance warzyw. Najlepiej przygotować go własnoręcznie, wtedy mamy pewność, że w środku znalazły się tylko najlepsze składniki. Samą zasmażkę przygotowujemy wrzucając mąkę na suchą patelnię, dobrze ją podgrzewając i dolewając chłodny bulion. Wystarczy chwila mieszania i podgrzewania, a gotowa zasmażka może wylądować w zupie lub sosie. Kucharze doradzają, by do mieszanki mąki i bulionu dodać jeszcze łyżkę kwaśnej śmietany. W ten sposób uzyskamy zasmażkę galicyjską.