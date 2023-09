Co zrobić z nierozwiniętymi kaniami?

Życie i styl Tajemniczy widok w polskim lesie. Nie jest grzybem ani zwierzęciem, ale „spaceruje” Czubajka kania to smaczny grzyb, który cieszy się niemałą popularnością. Osiąga wysokość od 15 do nawet 50 cm, natomiast kapelusz może mieć średnice nawet do 35 cm. Zbierając kanie, trzeba być jednak czujnym, by nie pomylić ich z trującym grzybem takim jak np. czubajeczka brązowoczerwonawa.

Wielu przygotowuje kanie, obtaczając kapelusze w jajku, a następnie w bułce tartej. W ten sposób po usmażeniu powstają chrupiące kotlety à la schabowe. W związku z tym grzybiarze najczęściej skupiają się na rozwiniętych okazach, chociaż nie brakuje osób, które zbierają zamknięte kapelusze, licząc, że w domu po kontakcie z wodą się otworzą. Lasy Państwowe postanowiły podzielić się przepisem na kanie, które jednak rozwinąć się nie chcą.

Zdjęcie Czubajka kania osiąga wysokość od 15 do nawet 50 cm / Jakub Walasek/REPORTER / East News

Zobacz także: Co zrobić, gdy zgubisz się w lesie? Nie panikuj, idź w jednym kierunku

Reklama

Nadziewane kanie. Jak zrobić farsz?

Leśnicy za pośrednictwem facebookowego profilu opublikowali prosty przepis na nadziewane kanie. Podkreślono jednak, że zamiast czubajek można również wykorzystać duże pieczarki. Podane niżej proporcje składników wystarczą na zrobienie nadzienia do 5-6 kań.

Pierwszym krokiem jest dokładne oczyszczenie na wpół rozwiniętych kapeluszy kań i odcięcie ich od trzonów. Ich wewnętrzną stronę pokrytą blaszkami należy przyprawić solą oraz pieprzem, a następnie wypełnić farszem. Jak go zrobić? "Nadzienie przygotowujemy z 2-3 sparzonych pomidorów pozbawionych gniazd nasiennych i pokrojonych w drobną kostkę, wymieszanych z posiekaną i podsmażoną "na złoto" na maśle, cebulką (2 małe główki) z czosnkiem (2 ząbki) oraz posiekanych orzechów laskowych (10 dkg) i pietruszki (mały pęczek)" - podają Lasy Państwowe.

Zobacz także: Inwazyjny gatunek grzyba rozprzestrzenia się w polskich lasach. Czy mamy się czego bać?

Wypełnione farszem kanie należy włożyć do rozgrzanego do 200 st. C piekarnika. Po upływie kilku minut całość należy posypać żółtym serem i znów piec przez mniej więcej 10 minut, aż nadziewane kanie nabiorą złotego koloru.

***