Co zrobić, gdy zgubisz się w lesie? Nie panikuj, idź w jednym kierunku

Leśna wędrówka - o czym trzeba pamiętać?

Życie i styl Inwazyjny gatunek grzyba rozprzestrzenia się w polskich lasach. Czy mamy się czego bać? Wybierając się do lasu, trzeba mieć na uwadze niebezpieczeństwo związane z tak ogromnym terenem. Nawet osobom, którym się wydaje, że znają go jak własną kieszeń, zdarza się utrata orientacji. To właśnie rutyna może okazać się zgubna, chociaż nie da się ukryć, że najbardziej narażone na zgubienie się w lesie są osoby, które wybierają się na zupełnie obcy teren. W takiej sytuacji warto zapoznać się z wszelkimi zasadami bezpiecznych wędrówek i krokami, które trzeba podjąć w razie ewentualnego zgubienia się.

Przede wszystkim nie należy wybierać się do lasu tuż przed zachodem słońca. Zmrok może przyczynić się do utraty orientacji. Mając na uwadze swoje bezpieczeństwo, wychodząc z domu, lepiej wziąć ze sobą latarkę oraz kamizelkę odblaskową. Przedmioty te będą niezwykle pomocne w przypadku ewentualnego zgubienia się już po zmroku.

Ponadto do lasu warto wybierać się z kimś, najlepiej z osobą, która zna teren. Jeśli jednak wolimy iść w pojedynkę, należy poinformować bliskich, w którą stronę będziemy się kierować.

Na leśne wędrówki zaleca się zabierać ze sobą naładowany telefon komórkowy. W momencie zgubienia się istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu odpowiednim służbom. Numer alarmowy działa także w przypadku braku zasięgu.

Co zrobić, gdy się zgubisz w lesie?

Mając możliwość wykonania połączenia i wezwania pomocy, ważne jest dokładne poinstruowanie osoby po drugiej stronie, gdzie się znajdujemy. Mowa o wskazaniu pewnego charakterystycznego punktu. Może to być np. ambona myśliwska czy też sporych rozmiarów, specyficzne drzewo, a także kapliczka lub tablice dydaktyczne bądź informacyjne.

Miejsce położenia najlepiej jednak wskaże tzw. słupek oddziałowy. Jak go znaleźć? Las jest podzielony na sektory, czyli oddziały. Każdy z nich ma swój numer, który widnieje na mapie. W lesie są one umieszczane na słupkach, które znajdują się w południowo-zachodnim rogu każdego sektora.

W momencie zgubienia się należy kierować się w jedną stronę. To daje gwarancje wyjścia z oddziału. Każdy sektor jest od siebie oddzielony za pomocą drogi bądź bezdrzewnego pasa. Idąc wzdłuż takiej linii oddziałowej, można znaleźć słupek, który wskaże służbom, gdzie znajduje się zagubiony wędrowiec. Mając jednak ze sobą mapę i kompas istnieje możliwość samodzielnego powrotu do domu. Numer sektora dokładnie wskaże miejsce położenia, a dzięki temu będzie można odczytać, w którą stronę trzeba się kierować, by trafić do domu.

Jak się odnaleźć w lesie?

Pomocne może się okazać natrafienie na skład drewna. Na kłodach powinny być umieszczone płytki numeryczne. Podanie służbom widocznego, indywidualnego numeru pozwoli im namierzyć sektor, w którym składowane jest dane drewno.

W momencie stracenia orientacji w terenie nie należy panikować. Kluczowe może się również okazać odnalezienie przewodów wysokiego napięcia. Prowadzą one do zabudowań, a więc idąc wzdłuż nich, można wyjść z lasu.

Zdjęcie W momencie zgubienia się należy kierować się w jedną stronę / 123RF/PICSEL

W lasach można się natknąć na wiele oznaczeń stosowanych przez leśników. Znalezienie choćby jednego znaku na drzewie może pomóc w namierzeniu wędrowca. Wbrew pozorom kolorowe kropki bądź kreski nie są aktem wandalizmu. Przykładowo dwie białe opaski widoczne na jednym drzewie wskazują, jak przebiega granica zrębu, a namalowane na wysokości 1,5 m żółte przerywane opaski o szerokości pięciu centymetrów oznaczają gospodarczy drzewostan nasienny. W przypadku zgubienia się każda nawet najmniejsza informacja może okazać się pomocna.

Błądząc po lesie, orientacje w terenie można znaleźć także bez kompasu. Warto pamiętać, że:

mech najintensywniej porasta północą część pni,

mrowisko jest najczęściej budowane po południowej stronie najbliższego drzewa,

korony drzew zazwyczaj bujniej rosną po południowej stronie.

***

