Wykwit piankowaty, mimo iż posiada niektóre cechy typowe dla roślin, grzybów i zwierząt, nie należy do żadnej z tych grup. Jest natomiast jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie śluzowców. To wyjątkowo archaiczny organizm - podobne pojawiły się na Ziemi już 1,5 miliarda lat temu.

Na nietypowy widok można natknąć się podczas leśnej wycieczki od lata do później jesieni, najczęściej po ulewach. Wykwity spotyka się najczęściej w lasach, jednak można natrafić na nie również w zaniedbanych parkach. Rosną zazwyczaj na martwych pniach lub opadłych liściach.

Wykwit piankowaty: jak wygląda? Kryje się za nim wyjątkowa legenda

Wykwity posiadają jaskrawe kolory, najczęściej żółte lub pomarańczowe, a swoim wyglądem przypominają śluzowatą masę. Poruszają się dzięki przepływowi cytoplazmy, zwiększając swoją masę wraz z pochłanianiem kolejnych substancji organicznych.

Przed laty tajemnicze organizmy budziły zdziwienie, przez co przypisywało im się nietypowe przeznaczenia. Dawni Wikingowie wierzyli, że wykwit jest wymiocinami chowańca, czyli demonicznego kota towarzyszącego czarownicom. Germanowie, podążając za legendą, twierdzili natomiast, że to rodzaj produkowanego przez wiedźmy masła. Stąd też zwyczajowa nazwa wykwitu.

Co najważniejsze, cechą wykwitów jest wysoka zdolność do akumulowania w sobie metali ciężkich. Dlatego też uważa się je za niejadalne. Przypadkowe spożycie może mocno zaszkodzić zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom. Wykwity znalazły jednak swoje zastosowanie w medycynie, gdzie wykorzystuje się je do badań nad lekami i szczepionkami.

