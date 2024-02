Nadzienie do pączków: Czy zawsze trzeba je nadziewać?

Dlaczego pączki się otwierają podczas smażenia? Można znaleźć wiele odpowiedzi na to pytanie, jedna z nich polega na stwierdzeniu, że pączki należy naszprycować nadzieniem już po ich usmażeniu czy upieczeniu — w przeciwnym razie będą się otwierać. Jest to jedynie częściowo prawda — jeśli nadzienie do pączków ma luźną, budyniową konsystencję, to rzeczywiście wstrzyknięcie go do ciasta jest koniecznością. Jedna w przypadku marmolady, dżemu czy konfitury nasze babki radziły sobie bez szprycy, odpowiednich igieł i rękawów cukierniczych. Jak smażyć pączki metodą naszych przodkiń?



Jak smażyć pączki z marmoladą, dżemem i konfiturą? Uważaj przy nadziewaniu

Przygotowując pączki w domu , musimy położyć nadzienie na lekko rozwałkowanym cieście, a następnie zawinąć je i uformować kulkę. Na tym etapie może pojawić się pewien problem: jeśli nie będziemy uważać i nadzienie do pączków znajdzie się na naszych palcach lub pobrudzi brzeg ciasta, to kulka nie będzie odpowiednio sklejona, a co za tym idzie — nadzienie wypłynie, a pączki otworzą się podczas smażenia.

Jak zapobiec rozklejeniu się pączków? Nadzienie nakładać łyżeczką i dbać, by palce pozostały czyste podczas zawijania ciasta. Formując pączek, trzeba być uważnym i dokładnym, aby ciasto dokładnie skleiło się w każdym miejscu. Czasem lepiej wykonać kilka ruchów rękoma więcej, niż żałować, że nadzienie wypływa z pączków podczas smażenia.

Pączki przed smażeniem powinny wyrosnąć 123RF/PICSEL

Dlaczego pączki otwierają się podczas smażenia?

Jest jeszcze jedna odpowiedź na pytanie: "dlaczego pączki otwierają się podczas smażenia" - bo nie pozwoliliśmy im "dojrzeć" do tego procesu. Po uformowaniu pączka z nadzieniem powinniśmy go odłożyć na jakiś czas i pozostawić do wyrośnięcia. Gdy ciasto urośnie, a pączek zwiększy swoją objętość — czas wrzucić go na wrzący tłuszcz rozgrzany do temperatury 180 stopni Celsjusza. Po usmażeniu pozostaje celebrować tłusty czwartek tradycyjnym smakiem domowych pączków.

