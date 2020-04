Najłatwiejsze wypieki dla początkujących

Pieczenie ciast i ciasteczek kulinarnym debiutantom nierzadko wydaje się zadaniem żmudnym, skomplikowanym, a także czasochłonnym. Jednak wcale tak być nie musi. Oto wyjątkowo proste receptury, które nie tylko oczarują domowników, ale i pomogą zakochać się w pieczeniu.

Zdjęcie Pięknie wyrasta! /INTERIA.PL

Ciasto drożdżowe

Składniki 50 g drożdży

4 jajka + ew. 1 do wysmarowania wierzchu ciasta

3/4 szklanki cukru

1 szklanka mleka (może być owsiane)

3/4 szklanki oleju

5 szklanek mąki tortowej + do podsypywania

1. Rozczyn: do wysokiej szklanej miski wrzucamy pokruszone drożdże (w temp. pokojowej). Posypujemy je łyżką cukru, a gdy cukier się rozpuści dodajemy pół szklanki ciepłego mleka (nie gorącego!) i tyle mąki, aby powstało ciasto nieco bardziej gęste niż naleśnikowe, mieszamy. Przykrywamy całość suchą ściereczką. Zostawiamy rozczyn do wyrośnięcia (ok. 7 minut).



2. Ciasto: w naczyniu z pozostałym letnim mlekiem roztrzepujemy jajka. Mleko z roztrzepanymi jajkami wlewamy do miski z wyrośniętym rozczynem, lekko mieszamy, wsypujemy cukier, ponownie mieszamy, wsypujemy mąkę i dalej mieszamy, na koniec wlewamy powoli olej, następnie wolno dosypujemy dalej mąkę, mieszamy.



3. Gdy ciasto zrobi się "gęste", zaczynamy wyrabiać je jedną ręką, gdy uzyska jednolitą konsystencję, wyciągamy je na stolnicę podsypaną mąką i wyrabiamy obiema rękami. Podsypujemy mąką i ugniatamy, do momentu, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki i będzie całkowicie jednolite. Wtedy umieszczamy je z powrotem w wysypanej mąką misce. Przykrywamy ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia minimum na godzinę.

4. Gdy wyrośnie - podwoi swoją objętość, wykładamy je na stolnicę podsypaną mąką i tak formujemy ciasto, aby pasowało do blaszki (standardowy rozmiar). Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia, który wcześniej lekko natłuszczamy. Do formy przekładamy ciasto, wygładzamy je ręką. Wierzch ciasta smarujemy rozmąconym jajkiem. Posypujemy ciasto wiórkami kokosowymi lub kruszonką.

5. Kruszonka: łączymy dwie łyżki cukru, dwie łyżki mąki i masło w/g upodobań - tyle, aby kruszonka zlepiała się w dłoniach i odchodziła od nich.

6. Pieczenie: piekarnik nagrzewamy do 100 stopni. Wkładamy ciasto. Po tym upływie 10 minut ustawiamy temperaturę 170 stopni, pieczemy około 30 min, do suchego patyczka, aż ciasto lekko zbrązowieje. Po upieczeniu wyciągamy je z piekarnika i po lekkim przestudzeniu, obracamy na bok, aby "odparowało". Możemy dodatkowo lekko posypać je cukrem pudrem.



Ciasto "pięciominutowe"

Zdjęcie Nie ma łatwiejszego ciasta / 123RF/PICSEL

Składniki 4 łyżki mąki pszennej

3 łyżki kakao

3 łyżki cukru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 jajko

3 łyżki oleju

3 łyżki mleka

1. Suche składniki mieszamy w miseczce. Dodajemy mleko, olej i jajko, mieszamy wszystko dokładnie.



2. Masę przekładamy do dwóch żaroodpornych kubeczków lub miseczek i wstawiamy do kuchenki mikrofalowej. Zapiekamy przez 3 minuty (moc 800 W), aż ciasto wyrośnie.



Ciasteczka czekoladowe





Zdjęcie W trakcie pieczenie pojawią się charakterystyczne "spękania" - tak ma być! / 123RF/PICSEL

Składniki 2,5 tabliczki gorzkiej czekolady (70 proc.)

Pół kostki masła

1/3 szklanki cukru (może być trzcinowy)

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżka kakao

2 jajka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia lub sody

1/5 szklanki cukru pudru (do obtoczenia)

1. Czekoladę łamiemy na kawałki, umieszczamy w rondelku razem z masłem, cukrem, rozpuszczamy na niewielkim ogniu cały czas mieszając. Zdejmujemy z ognia, odstawiamy do przestygnięcia.



2. Do przestudzonej masy wbijamy jajka, wsypujemy kakao, mąkę i proszek do pieczenia. Łączymy wszystkie składniki. Masę wstawiamy do lodówki na ok. 12 godzin (lub na całą noc).



3. Po tym czasie formujemy z masy niewielkie, spłaszczone kulki, posypujemy je cukrem pudrem i wykładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pilnujemy, aby się nie stykały. Pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni.



Ciasto czekoladowe



Zdjęcie Bardzo prosty wypiek, który zawsze się udaje / 123RF/PICSEL

Składniki 2 i 1/2 szklanki mąki pszennej

2 i 1/2 szklanki cukru

1 szklanka mleka 3,2 proc.

1 kostka margaryny

1 łyżka proszku do pieczenia

4 jajka

4-5 łyżek kakao

dowolna marmolada

1. W rondelku umieszczamy margarynę, kakao i cukier, zalewamy całość szklanką mleka, stawiamy na niewielkim ogniu, zagotowujemy często mieszając, aż składniki rozpuszczą się i połączą, by powstała jednolita masa. Zdejmujemy ją z ognia i studzimy.



2. Dwa całe jajka wbijamy do osobnego naczynia, dodajemy dwa żółtka z pozostałych jajek (białka odlewamy, bo wykorzystamy je za chwilę), miksujemy jajka z żółtkami, aż otrzymamy jednolitą masę. Nie przestając miksować dodajemy do niej przestudzoną masę kakaową. Do całości dodajemy łyżkę proszku do pieczenia oraz mąkę przesianą przez sito. Starannie mieszamy, by wszystkie składniki się połączyły.



3. Dwa odłożone białka ubijamy na sztywno, dodajemy do masy, mieszamy.



4. Keksówkę wykładamy papierem do pieczenia i wylewamy do niej masę. Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni (w opcji góra-dół) i pieczemy ciasto przez 25 min.



5. Upieczone i przestudzone ciasto kroimy ostrym nożem wzdłuż, smarujemy wierzch dolnej połowy marmoladą i przykrywamy ją ostrożnie drugą połową ciasta. Gotowe odstawiamy na godzinę.