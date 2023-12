Spis treści: 01 Sos do ryby po grecku w słoiku - przedświąteczna lista zakupów

02 Gotowanie sosu do ryby po grecku - krok po kroku

03 Jak prawidłowo przechowywać gotowy sos?

Sos do ryby po grecku w słoiku - przedświąteczna lista zakupów

Kluczem do udanego sosu podawanego do smakowitej ryby po grecku jest odpowiednie ugotowanie, a następnie starcie warzyw. Za głębię smaku odpowiadają również dodatki w postaci passaty pomidorowej, przyrumienionej cebuli i odpowiednio skomponowanych przypraw. Wystarczy ok. 30 minut pracy, by przygotować rarytas, który zagości wśród innych przetworów w spiżarni.

Składniki:

Reklama

1 l passaty pomidorowej

1 kg marchewki

1 kg cebuli

2-3 duże korzenie pietruszki

kawałek selera

2 łyżki oliwy z oliwek

4 ziarna ziela angielskiego

2-3 liście laurowe

szczypta pieprzu, soli i cukru do smaku

Sprawdź: Błędy przy robieniu ryby po grecku. Sprawdź, jak ją przygotować

Gotowanie sosu do ryby po grecku - krok po kroku

Zdjęcie Tarty seler, pietruszka i marchewka to podstawa sosu do ryby po grecku / 123RF/PICSEL

Selera, pietruszkę oraz marchewkę dokładnie myjemy pod wodą, a następnie obieramy. Tak przygotowane warzywa przekładamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy do miękkości. Kiedy warzywa przestaną być twarde, odcedzamy wywar i pozostawiamy do wystudzenia. Całkowicie ostygnięte trzemy na tarce o dużych oczkach. Na patelnię wlewamy oliwę i podgrzewamy na średnim ogniu. Kiedy tłuszcz zacznie skwierczeć, dorzucamy pokrojone w piórka cebule i smażymy aż do zeszklenia. Do czystego garnka przekładamy podsmażoną cebulę oraz starte warzywa, wlewamy passatę pomidorową, dodajemy sól, pieprz oraz cukier. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i na koniec oddajemy ziele angielskie oraz liście laurowe. Dusimy na niewielkim ogniu pod przykryciem przez 20 minut. Gorący sos przekładamy do czystych i wyparzonych słoików, zakręcamy i poddajemy pasteryzacji przez 20 minut. W kolejnym kroku ustawiamy słoiki do góry dnem na blacie kuchennym i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia.

Sprawdź: Ryba po grecku bez ryby. Wiesz, czym można ją zastąpić?

Jak prawidłowo przechowywać gotowy sos?

Słoiki z sosem do ryby po grecku najlepiej trzymać w ciemnym i suchym miejscu aż do nadejścia Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia. Świetnie sprawdzą się szafki kuchenne, pawlacze, spiżarnie lub garaże. Przed napełnieniem słoików przysmakiem upewnijmy się, że są czyste i dokładnie osuszone. W dzień spotkania z rodziną i najbliższymi wystarczy tylko podgrzać sos i wyłożyć go na usmażoną rybę. Chociaż tradycyjnie przepis na bazie podanych składników wykorzystuje się do ryby po grecku, nic nie stoi na przeszkodzie, by skomponować go również z innymi składnikami.

Sprawdź również:

Ciasto francuskie z jajkami

Pasta warzywna na kanapki