Najlepsze twarogowe smakołyki

Twaróg nie kojarzy się z deserami, przynajmniej nie od razu. Gdy jednak się zastanowimy, do głowy przychodzą nam chociażby serniki, klasyczne i na zimno. Co jeszcze można wyczarować z białego sera, ku uciesze domowników?

Zdjęcie Smak, który kojarzy się z dzieciństwem /123RF/PICSEL

Placuszki twarogowe

Składniki 0,5 kg twarogu

2 całe jajka

2-3 łyżki cukru

1 op. cukru z wanilią lub podobnego

1 szklanka mąki pszennej

tłuszcz do smażenia

szczypta soli

cukier puder do posypania

1. Twaróg przepuszczamy przez maszynkę (można pominąć ten krok), a następnie starannie rozgniatamy go widelcem w większej miseczce.



2. Do rozgniecionego twarogu wbijamy dwa jajka, dodajemy 2/3 szklanki mąki, szczyptę soli, dwie-trzy łyżki cukru oraz opakowanie cukru waniliowego. Mieszamy.



3. Z zawartości miski zagniatamy ciasto, przekładamy je na stolnicę oprószoną mąką i rozwałkowujemy. Z ciasta wykrawamy kółeczka przy pomocy szklanki, obsypujemy je mąką.



4. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz. Smażymy placuszki z obu stron do zrumienienia. Gotowe posypujemy cukrem pudrem.



Placuszki bananowo-twarogowe



Zdjęcie Słodkie, delikatne i puszyste / 123RF/PICSEL

Składniki 300 g twarogu

2 całe jajka

3 szklanki mąki pszennej

1 i 1/2 szklanki mleka 3,2 proc.

1 banan

1/3 szklanki cukru

cukier puder (do posypania)

olej do smażenia

1. Do miski wbijamy dwa jajka, dolewamy mleko, miksujemy całość. Dodajemy cukier, twaróg i ponownie miksujemy. Na koniec wsypujemy mąkę i miksujemy całość do uzyskania jednolitej, gęstej masy.



2. Na patelni rozgrzewamy olej. Gdy będzie gorący, na patelnię przekładamy masę - jeden placuszek to jedna czubata łyżka masy. Na każdym placuszku umieszczamy plasterek banana. Smażymy z obu stron na rumiano. Gotowe posypujemy cukrem pudrem.



RADA: Bananami można też dodatkowo udekorować już usmażone placuszki.



Batony twarogowe



Zdjęcie Domowe batoniki twarogowe są zdrowsze i smaczniejsze od tych sklepowych / 123RF/PICSEL

Składniki 1 kostka twarogu (250 g)

50 g miękkiego masła

2-3 łyżki ksylitolu (lub erytrolu, ewentualnie cukru)

1 łyżeczka kakao

1. Twaróg wyjmujemy z opakowania, owijamy gazą, umieszczamy na gęstym sicie, dociskamy i przygniatamy (np. cięższym słoikiem), by pozbyć się serwatki (powinna stopniowo odciekać). Pozostawiamy tak na godzinę.



2. Osączony twaróg przecieramy przez sito do miski, dodajemy 3 łyżki masła oraz 2-3 łyżki słodu. Ucieramy wszystko razem. Powstałą masę dzielimy na dwie części. Jedną zostawiamy, do drugiej wsypujemy łyżeczkę kakao i dokładnie mieszamy. Dzięki temu otrzymamy batoniki o dwóch smakach.



3. W garnku zagotowujemy wodę, nad garnkiem, w miseczce umieszczamy pokruszoną czekoladę i czekamy, aż się rozpuści.



4. Silikonowe foremki smarujemy od środka rozpuszczoną czekoladą (boki i dna). Gdy czekolada się wystudzi do temp. pokojowej, wstawiamy foremki na 15 min. do zamrażalnika. Pozostałą czekoladę wykorzystamy do wierzchów batoników, w razie potrzeby rozpuścimy ją ponownie.



5. Po kwadransie do schłodzonych foremek z czekoladą przekładamy masę twarogową, wyrównujemy wierzchy. Chłodzimy batony w lodówce przez godzinę. Po tym czasie wyjmujemy je i rozprowadzamy na wierzchach czekoladę. Ponownie wkładamy je do lodówki i chłodzimy, aż czekolada całkiem zastygnie.



RADA: smak masy twarogowej można wzbogacić np. dodatkiem ziarenek wanilii i odrobiną startej skórki pomarańczy.



Naleśniki z serem



Zdjęcie Naleśniki drożdżowe są jeszcze smaczniejsze niż tradycyjne / 123RF/PICSEL

Składniki 1 całe jajko + 1 żółtko

3 szklanki mleka 3,2 proc. (w temp. pokojowej)

3 łyżki cukru

2 szklanki mąki

30 g świeżych drożdży

szczypta cynamonu

ulubione dodatki "na słodko"

masło (do smażenia)

Farsz:



Składniki 0,5 kg półtłustego twarogu

3 łyżki cukru

1 łyżka cukru waniliowego lub ziarenka wanilii (opcjonalnie)

szczypta cynamonu

3 łyżki śmietany (najlepiej kremówki)

1. Do szklanki wkruszamy drożdże, zasypujemy je trzema łyżkami cukru, rozcieramy całość końcem drewnianej łyżki. Szklankę zakrywamy ściereczką i pozostawiamy na kwadrans (w cieple).



2. Po upływie 15 minut zawartość szklanki przerzucamy do większej miski, dodajemy mąkę, mleko, jajko, żółtko i cynamon, mieszamy. Aby uzyskać ciasto o jednolitej konsystencji warto pomóc sobie mikserem. Gotowe zakrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy na godzinę (również w cieple).



3. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz i smażymy naleśniki z obu stron.



4. Farsz: Twaróg przepuszczamy przez maszynkę (ew. rozgniatamy widelcem), dodajemy pozostałe składniki na farsz, mieszamy, nakładamy do środka usmażonych naleśników, zwijamy je w rulony lub trójkąty. Możemy je jeszcze podsmażyć na patelni (nadzienie rozgrzeje się wtedy).