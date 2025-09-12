Dobrze wykonywany marsz z kijkami potrafi zaangażować nawet 90 proc. mięśni całego ciała. Dzięki takiemu treningowi mamy szansę poprawić swoją kondycję, wzmocnić układ krążenia oraz zadbać o utrzymanie smukłej, zdrowej sylwetki. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednia technika. Dlatego podpowiadamy, jak prawidłowo stawiać kroki i pracować kijkami, aby w pełni czerpać korzyści z nordic walkingu.

Najczęstsze błędy seniorów podczas chodzenia z kijkami

Choć nordic walking wydaje się prostą formą aktywności, wielu początkujących popełnia błędy, które zmniejszają skuteczność treningu, a czasem nawet prowadzą do kontuzji. Najczęściej wynikają one z braku znajomości prawidłowej techniki lub nieodpowiedniego przygotowania do marszu. Oto kilka najpopularniejszych, na które warto uważać.

Coraz więcej seniorów chodzi z kijkami. Zobacz, co robią źle Canva Pro INTERIA.PL

Złe dopasowanie długości kijków

Jednym z podstawowych błędów jest wybór kijków o niewłaściwej długości. Jeśli są za krótkie - sylwetka pochyla się do przodu i ruch staje się nienaturalny. Jeśli za długie - ręce są nadmiernie uniesione, co powoduje napięcie w barkach i szyi. Właściwa długość kijków to około 65-70 proc. wzrostu osoby ćwiczącej, co pozwala na zachowanie prawidłowej postawy i efektywną pracę mięśni.

Zła technika chodzenia

Wielu początkujących traktuje kijki jak rekwizyt i jedynie nimi macha, zamiast używać ich do aktywnego odpychania się. Prawidłowa technika polega na dynamicznym odepchnięciu kijka od podłoża, co uruchamia mięśnie ramion, pleców i brzucha. Dzięki temu marsz staje się bardziej efektywny, a mięśnie są równomiernie angażowane.

Zbyt szybkie tempo na początku

Entuzjazm często prowadzi do zbyt intensywnego startu. Zamiast budować wytrzymałość stopniowo, niektórzy od razu wybierają szybkie tempo, co może skutkować szybkim zmęczeniem, a nawet przeciążeniami stawów. W nordic walkingu ważna jest regularność i stopniowe zwiększanie dystansu oraz tempa, a nie forsowanie organizmu już na pierwszym treningu.

Niewłaściwe buty i brak rozgrzewki

Chodzenie w twardym, ciężkim obuwiu może powodować dyskomfort, a nawet kontuzje. Najlepiej sprawdzają się lekkie, sportowe buty z elastyczną podeszwą i dobrą amortyzacją. Równie istotna jest rozgrzewka - pominięcie jej zwiększa ryzyko urazów i ogranicza efektywność treningu. Kilka minut prostych ćwiczeń rozciągających i mobilizujących przygotowuje ciało do wysiłku.

Chodzenie po nieodpowiednim terenie

Nie każdy teren nadaje się do nordic walkingu. Asfalt czy beton nadmiernie obciążają stawy, a zbyt nierówne i kamieniste ścieżki mogą prowadzić do upadków. Najlepiej wybierać leśne dukty, parki czy miękkie, ubite ścieżki - dzięki nim trening jest bezpieczny i przyjemny, a kijki mają odpowiednią przyczepność.

Nie każdy teren nadaje się do nordic walkingu Canva Pro INTERIA.PL

Technika nordic walking krok po kroku

Prawidłowa technika nordic walkingu jest prosta do opanowania i wystarczy chwila skupienia, aby ją wcielić w życie. Na początku warto stanąć prosto, rozluźnić barki, napiąć mięśnie brzucha i pewnie chwycić kijki. Kroki wykonujemy naturalnie, tak jak podczas zwykłego marszu, pamiętając o naprzemiennej pracy rąk i nóg. Prawa noga idzie do przodu razem z lewą ręką, a lewa noga z prawą ręką. Kijki stawiamy blisko ciała i aktywnie odpychamy się nimi od podłoża. Kij powinien wbijać się w powierzchnię pod kątem 45 stopni. W momencie odepchnięcia dłoń powinna otwierać się, a kijek zostaje na pasku przymocowanym do nadgarstka. Dzięki temu ruch jest płynny, dynamiczny i angażuje mięśnie całego ciała. Z czasem technika staje się naturalna, a marsz - lekki i rytmiczny.

Dlaczego warto chodzić z kijkami po 60. roku życia?

Nordic walking to doskonała forma aktywności dla osób po 60. roku życia, ponieważ łączy w sobie bezpieczeństwo, prostotę i skuteczność. Kijki odciążają stawy, szczególnie kolanowe i biodrowe, co sprawia, że marsz jest mniej obciążający niż zwykłe spacery czy bieganie.

Regularny trening:

poprawia wydolność organizmu,

wzmacnia mięśnie i kości,

korzystnie wpływa na układ krążenia i oddechowy.

Nordic walking to doskonała forma aktywności dla osób po 60. roku życia Canva Pro INTERIA.PL

Co ważne, nordic walking wspiera również równowagę i koordynację ruchową, zmniejszając ryzyko upadków - częstego problemu w starszym wieku. Dodatkowo aktywność na świeżym powietrzu sprzyja dobremu samopoczuciu, redukuje stres i daje możliwość spędzania czasu w towarzystwie innych. To sprawia, że nordic walking staje się nie tylko treningiem dla ciała, ale i źródłem radości oraz lepszego zdrowia na co dzień.

