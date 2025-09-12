Każdy ma je w domu. Blokują szczęście i dobrobyt. Pozbądź się ich
Twój dom to nie tylko ściany i meble - to przestrzeń, w której krąży energia. Według zasad feng shui i dawnych wierzeń to, czym się otaczasz, ma ogromny wpływ na twoje zdrowie, relacje, a nawet zasobność portfela. Czasem wystarczy pozbyć się kilku rzeczy, aby poczuć przypływ świeżości i otworzyć się na dobrobyt. Gotowa na porządki?
Dom to energia. Nie blokuj jej
Mówi się, że dom pamięta nasze emocje, a przedmioty, które w nim zalegają, gromadzą nie tylko kurz, ale i zastałą energię. Martwe rośliny, zniszczone przedmioty czy puste naczynia symbolizują brak, chorobę i blokadę przepływu dobrobytu. Tak jak rzeka musi płynąć, by była życiodajna, tak i nasze otoczenie potrzebuje oczyszczenia. Wyrzucając rzeczy, które zatrzymują przepływ, robimy miejsce na nowe - zdrowsze, lżejsze, pełne harmonii. Otwieramy się przy tym na wszelkie dobro, które przygotował dla nas los. Jeśli chcesz "odblokować" przepływ finansowy w swoim otoczeniu, pozbyć się ciążącego pecha i poczuć się lepiej, czas na gruntowne porządki.
Oto lista przedmiotów, które prawdopodobnie zalegają w twojej przestrzeni życiowej i której warto się pozbyć już dzisiaj.
10 rzeczy, których lepiej się pozbyć z domu
Zastanów się, czy nie masz tych rzeczy w swoim domu. Przejrzyj szafki, regały i szuflady w poszukiwaniu przedmiotów z poniższej listy i ciesz się nową energią i lekkością.
Tego pozbądź się jak najszybciej, by odblokować dobrą energię w domu:
- Stare zabawki - to, czym niegdyś bawiły się nasze dzieci, stanowi energię przeszłości, która może zaburzać to, co nowe i blokować dalszy rozwój. Oddaj je potrzebującym, dzieciom z rodziny lub zanieś do placówki, która je wykorzysta.
- Nienoszone buty - to zdarza się często. Buty kupione, podobają się, ale nie leżą odpowiednio, albo są nieco ciasne/luźne. Leżą nienoszone miesiącami, a nawet latami, bo "szkoda wyrzucić". Warto je odsprzedać, albo oddać, bowiem symbolizują stanie w miejscu i brak ruchu w życiu.
- Zniszczone ubrania - nie założysz już tej bluzki, bo ma dziurę wygryzioną przez mole. Albo sweter, który zaczął się pruć. A jednak z sentymentu zatrzymujesz je w szafie i popełniasz błąd. Takie elementy garderoby wpływają na twoje poczucie własnej wartości.
- Zniszczone portfele - jeśli wymieniłaś już sobie lub bliskiej osobie portfel na nowy, a stary schowałaś z sentymentu, to na własne życzenie blokujesz dobrobyt i pieniądze, które mogłabyś mieć. Koniecznie pozbądź się tej niefortunnej "pamiątki".
- Popsute sprzęty elektroniczne - AGD, RTV - wszystkie stare telefony, odtwarzacze muzyki, słuchawki, które nie działają, nawet ładowarki czy stare miksery. To wszystko tak zwana "martwa energia", która nie pozwala wejść niczemu nowemu i trzyma cię w miejscu bez możliwości rozwoju.
- Puste doniczki/wazony - to symbole pustki i braku rozwoju. Usuń je z mieszkania. Do pustego wazonu możesz wsypać drobne monety, które odblokują przepływy finansowe.
- Puste akwaria - nieważne czy to pozostałość po chomiku, czy rybkach. Naczynie, które kojarzy się z wodą, czyli przepływem (pieniędzmi), gdy jest puste i nieaktywne, będzie hamować dobrobyt.
- Zardzewiałe narzędzia - to symbol zaniedbania i postarzałych zasobów. Wyrzuć ten stary sekator czy śrubokręt, bo i tak już się do niczego nie przyda. Odblokuj energię świeżości.
- Martwe i sztuczne rośliny - żywe rośliny to samo dobro: oczyszczają powietrze, wprowadzają życie i dobro. Martwe, zasuszone, zgniłe lub sztuczne, plastikowe - to martwa energia. Przyciąga stagnację, uniemożliwia rozwój.
- Przeterminowane lekarstwa - przyciągają choroby i uniemożliwiają wpuszczenie zdrowej, pełnej życia energii do domu. Pozbądź się ich, zanosząc do apteki i utylizując w specjalnie do tego przeznaczonych koszach.
Czy masz któreś z tych rzeczy w swoim domu?