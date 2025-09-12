Mówi się, że dom pamięta nasze emocje, a przedmioty, które w nim zalegają, gromadzą nie tylko kurz, ale i zastałą energię. Martwe rośliny, zniszczone przedmioty czy puste naczynia symbolizują brak, chorobę i blokadę przepływu dobrobytu. Tak jak rzeka musi płynąć, by była życiodajna, tak i nasze otoczenie potrzebuje oczyszczenia. Wyrzucając rzeczy, które zatrzymują przepływ, robimy miejsce na nowe - zdrowsze, lżejsze, pełne harmonii. Otwieramy się przy tym na wszelkie dobro, które przygotował dla nas los. Jeśli chcesz "odblokować" przepływ finansowy w swoim otoczeniu, pozbyć się ciążącego pecha i poczuć się lepiej, czas na gruntowne porządki.