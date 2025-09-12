Nowe obowiązki deweloperów. Muszą informować o cenach nieruchomości

Ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym nakłada na deweloperów nowe obowiązki w postaci:

podania ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej,

publikowania na stronie internetowej ceny mieszkań, domów oraz pomieszczeń przynależnych (np. komórek lokatorskich czy miejsc postojowych),

ujawnienia wszystkich dodatkowych kosztów, które nabywca poniesie na jego rzecz,

przedstawienia historii zmian cen lokali.

Już wcześniej, bo od 11 lipca br. obowiązek informowania o cenach dotyczył inwestycji, w których sprzedaż rozpoczęła się od tej daty. Z kolei od 11 września br. obejmuje on już wszystkich deweloperów.

Informacje o cenach mieszkań muszą być łatwo dostępne i jednoznacznie powiązane z konkretną inwestycją. Nie wystarczy publikacja na portalach ogłoszeniowych czy stronach pośredników - ustawa wymaga ich zamieszczenia na stronie dewelopera - przypomina Polski Związek Firm Deweloperskich.

Ponadto w reklamach, ogłoszeniach i ofertach sprzedaży kierowanych do nabywców deweloper jest obowiązany podawać adres strony internetowej, na której znajdują się informacje o cenie. Deweloperzy mają również obowiązek przesyłania informacji w otwartych plikach do rządowego portalu dane.gov. pl.

Za nieprzestrzeganie tzw. ustawy o jawności cen mieszkań grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu firmy, nałożona przez Prezesa UOKiK.

Czy deweloperzy stosują się do nowych przepisów? "Mamy jeszcze rok"

W dniu 11 września br. od kiedy zaczęły obowiązywać przepisy o jawności cen mieszkań, Interia prześledziła strony internetowe kilkunastu firm deweloperskich oferujących w sprzedaży nieruchomości.

Zdecydowana większość podmiotów informowała na swoich witrynach o cenie za metr kwadratowy oraz cenie całościowej oferowanych nieruchomości. Jeden z małopolskich deweloperów takich informacji jednak nie zawarł i na nasze pytanie, dlaczego na stronie nie widnieją ceny mieszkań, przedstawiciel firmy odpowiedział, że taki obowiązek rzekomo wchodzi dopiero za rok.

Kilkanaście godzin później na stronie dewelopera pojawiły się informacje o cenie za metr kwadratowy. Ponownie dopytaliśmy, czy firma udostępni całościową ceną za oferowaną nieruchomość i z czego wynika taka opieszałość. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że "informatycy nad tym pracują, ale jest kolejka".

Gdy z kolei pytaliśmy o wczorajszą rozmowę i błędne stwierdzenie przedstawiciela firmy deweloperskiej, jakoby przepisy o jawności miały zacząć obowiązywać dopiero za rok, wówczas połączenie telefoniczne zostało przerwane. Od dewelopera otrzymaliśmy stanowisko przesłane mailowo:

- Dziękujemy za wiadomość oraz za zwrócenie uwagi na brakujące informacje na naszej stronie.

- Od wczoraj intensywnie pracowaliśmy nad rozwiązaniem problemów technicznych, które uniemożliwiały pełne wdrożenie wymaganych danych. Wczoraj wieczorem udało się opublikować ceny za metr kwadratowy, natomiast dziś rano na stronie pojawiły się również ceny całkowite oferowanych nieruchomości.

- Rozmawiałem dziś z pracownikiem, z którym wczoraj kontaktował się Pan telefonicznie. Potwierdził, że doszło z jego strony do nieporozumienia w zakresie interpretacji przepisów - jest świadomy obowiązujących regulacji wynikających z nowelizacji ustawy i nie podtrzymuje wcześniejszego stanowiska.

