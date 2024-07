Kamionka do kiszenia

Kamionkowe naczynia mogą wyglądać bardzo dekoracyjnie. Niektórzy używają ich więc jako ozdoby. Skoro już jest obecna w naszym domu, wykorzystajmy ją praktycznie. Dlaczego warto wybierać kamionkę na ogórki ? Tworzywo to jest obojętne chemicznie. Nie dochodzi więc do żadnych niepożądanych reakcji wskutek kontaktu z produktami spożywczymi. Łatwo również utrzymać ją w czystości.

Kamionka idealnie sprawdza się do przygotowania kiszonek , ponieważ pozostaje obojętna na kwas mlekowy wytwarzany podczas fermentacji. Żadne substancje chemiczne nie przenikają więc do żywności, dzięki czemu możemy w pełni cieszyć się nie tylko wyśmienitym smakiem, ale przede wszystkim korzystnymi dla zdrowia właściwościami kiszonek.

Takie ogórki do kiszenia sprawdzą się najlepiej

Kamionka jest już gotowa do kiszenia. Czas wybrać ogórki, ponieważ w przyrządzaniu domowych przetworów każdy szczegół jest ważny. Stawiaj na ogórki gruntowe, wybierając mniejsze i twardsze egzemplarze. Powinny być proste, ewentualnie lekko zakrzywione. Po ukiszeniu będą smakować najlepiej, a i łatwiej będzie maksymalnie wykorzystać pojemność naczynia.

Odrzuć warzywa z widocznymi wgnieceniami i uszkodzeniami. Dorodne sztuki dokładnie oczyść i umyj pod bieżącą wodą. Przydatnym trikiem kulinarnym jest odcięcie końcówek ogórków przed kiszeniem . Dzięki temu do ich wnętrza wszystkie elementy zalewy przedostaną się szybciej, wzbogacając smak kiszonek.

Skoro znamy już teorię, czas przejść do praktyki. Podejrzewamy, że przepis na ogórki kiszone w kamionce na stałe wejdzie do twojego letniego repertuaru kulinarnego. Podajemy przykładowe proporcje — dopasuj je do wielkości swojego naczynia.