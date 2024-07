Oznacza to, że gdy słoiki z ogórkami kiszonymi syczą, nic złego się nie dzieje . Tak samo naturalnym procesem jest gazowanie lub musowanie ogórków . Widząc takie zjawisko, pojawia się obawa, a niepotrzebnie. Tym samym takie przetwory są zdatne do spożycia.

Choć gazowanie ogórków kiszonych to naturalny proces, który musi zajść i związany jest ściśle z fermentacją, to za duża ilość gazów może doprowadzić do zepsucia się kiszonek . Aby tego uniknąć, należy przestrzegać istotnych zasad kiszenia.

To, czy ogórki kiszone są zepsute, rozpoznamy zarówno po ich wyglądzie, jak i po zapachu . W pierwszej kolejności po odkręceniu słoika z zepsutymi warzywami kuchnia wypełni się nieprzyjemnym zapachem . Jest on zupełnie inny niż w przypadku dobrze zakiszonych ogórków. Jest mocno intensywny i drażniący dla nozdrzy .

Dalej możemy zauważyć zielony lub biało-szary meszek, czyli jest to po prostu pleśń. Najczęściej znajduje się on na spodzie zakrętki ale może też pojawić się na wystających warzywach nad zalewą. To niezbity dowód na to, że nie można ich zjeść i niestety muszą zostać wyrzucone.