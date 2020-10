Najprostszy makaron z tuńczykiem

Jedni uważają, że tuńczyk z puszki to świetna ryba o dużej zawartości białka i wysokiej wartości odżywczej. Inni oskarżają go, że w mięsie ma metylortęć, która jest toksyczna. Prawda jak zwykle leży pośrodku i jeśli zjemy taką konserwę od czasu do czasu, nic nam nie grozi. Wypróbuj przepis na ekspresowe danie z tuńczykiem w roli głównej. 10 minut i gotowe!

Czas przyrządzenia: 10 min Składniki dla: 1 porcji Składniki 100 g ugotowanego makaronu razowego penne

puszka tuńczyka w sosie własnym odsączonego z zalewy

5 przekrojonych na pół pomidorków cherry

szczypta chilli

łyżeczka soku z cytryny

łyżka oliwy z oliwek

Sposób przygotowania:

Tuńczyka włożyć do miseczki. Dodać pomidorki, szczyptę chili, dolać sok z cytryny oraz oliwę. Całość wymieszać, dodać do ugotowanego makaronu razowego.

Przepis pochodzi z książki "Dieta najedzonych dziewczyn":

Zdjęcie Okładka książki "Dieta najedzonych dziewczyn" / materiały prasowe