Jesień jest ulubioną porą roku grzybiarzy. To właśnie teraz zbiory są najbardziej obfite. Grzyby to bardzo wdzięczny produkt - mogą stanowić dodatek do potraw lub występować w roli głównej. Koneserzy kochają je za wyjątkowy smak, który trudno porównać w jakimkolwiek innymi.

Grzyby uchodzą za ciężkostrawne, dlatego osoby cierpiące na choroby układu pokarmowego lub te mające problem z wątrobą, woreczkiem żółciowym czy trzustką, powinny spożywać je okazjonalnie. Jeśli jednak cieszysz się dobrym zdrowiem, grzyby powinny często gościć w twoim jadłospisie. Najzdrowsze z nich są bogate w minerały i witaminy, które wspierają pracę organizmu.

Reklama

Zdjęcie Najzdrowsze grzyby są bogate w minerały i witaminy, które wspierają pracę organizmu / 123RF/PICSEL

Grzyby: co sprawia, że są zdrowe?

Grzyby w ok. 70-90 proc. składają się z wody. To sprawia, że są niezwykle niskokaloryczne. Zawierają także błonnik, który poprawia perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom. Systematyczne spożywanie usprawnia metabolizm.

Dzięki związkom aktywnym, takim jak beta-glukany, chitosany, polifenole, grzyby zapobiegają powstawaniu zmian nowotworowych. Mają również korzystny wpływ na układ immunologiczny - wspierają odporność. Regularne spożywanie grzybów wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi, chroniąc między innymi przed miażdżycą naczyń.

Zdjęcie Grzyby z powodzeniem możemy zamarynować, by cieszyły nasze podniebienia także zimą / 123RF/PICSEL

Najzdrowsze grzyby są przede wszystkim źródłem potasu, który odpowiada za utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Są również bogate w żelazo, fosfor, wapń, jod i selen, a w więc składniki mineralne niezbędna do prawidłowego funkcjonowania serca, mięśni i układu nerwowego. Grzyby zawierają również witaminy z grupy B.

Według badań naukowców z NUS Yong Loo Lin School of Medicine przeprowadzonych w 2019 roku, spożywanie minimum dwóch porcji grzybów tygodniowo mniejsza ryzyko wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych, objawiających się głównie problemami z pamięcią i koncentracją oraz "wolniejszym myśleniem".

Walory zdrowotne grzybów: jak je zachować?

Zbyt długa obróbka termiczna niekorzystnie wpływa na walory zdrowotne grzybów. Smażenie obniża poziom substancji odżywczych. Najzdrowszym sposobem przechowywania grzybów jest ich mrożenie i suszenie. Wówczas składniki, korzystne dla organizmu nie ulatują. Najzdrowszy sposób suszenia grzybów polega na pozostawieniu ich na słońcu. Wówczas proces następuje naturalnie.

Zdjęcie Walory zdrowotne grzybów często nie są doceniane tak, jak powinny / 123RF/PICSEL

Najzdrowsze grzyby: borowiki

Borowiki nazywane również prawdziwkami są cenne nie tylko ze względu na walory smakowe, ale również zdrowotne. To grzyby bogate w białko oraz witamin z grupy B (głównie B1, B2, B3) i witaminę C. Prawdziwki zawierają antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia. Zawierają również dobroczynne minerały: potas, fosfor, magnez i żelazo. Można wypatrywać ich zarówno w lasach iglastych, liściastych, jak i mieszanych.

Najzdrowsze grzyby: kurki



Badania wykazują, że kurki są wyjątkowym źródłem witamin z grupy B. Dzięki temu działają korzystnie na układ nerwowy. Są również bogate w kwas foliowy, witaminę D i składniki odżywcze takie jak: białko, węglowodany, nasycone kwasy tłuszczowe i błonnik. Kurki zawierają także mangan, który może łagodzić objawy PMS. Kobiety w okresie menopauzy powinny wiec włączyć je do swojej diety.

Zdjęcie W rankingu najzdrowszych grzybów wygrywają kurki, kanie i koźlarze / 123RF/PICSEL

Najzdrowsze grzyby: kanie



Kanie to grzyby doceniane przez smakoszy ze względu na intensywny, delikatnie orzechowy aromat. Są bardzo niskokaloryczne - w 100 gramach czubajki kani zawiera się jedynie 21 kcal. Kanie są źródłem witamin: A, C, B1, B2, D, E, a także minerałów: żelaza, potasu, fosforu. Zawierają także znaczne ilości białka.

Najzdrowsze grzyby: koźlarze

Koźlarz to jeden z najchętniej zbieranych grzybów w Polsce. W kuchni można wykorzystać go na wiele sposobów. To również jeden z najzdrowszych grzybów. Niewielka 100-gramowa porcja koźlaków zaspokaja około 20 proc. dziennego zapotrzebowania na niacynę - witaminę B3. Koźlarz to także źródło witaminy D, miedzi, fosforu, cynku i żelaza. Jest także bogaty w białko.

Zdjęcie Najzdrowszym sposobem przechowywania grzybów jest ich mrożenie i suszenie / 123RF/PICSEL

***

Przeczytaj również:



Kasia Kowalska na zdjęciu sprzed lat. Fani zachwyceni!

Maciej Musiał ukrywał to od lat. Kim jest jego partnerka?



María Mendiola nie żyje. Śpiewała wielki przebój "Yes Sir, I Can Boogie"

Zobacz również:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stan wyjątkowy z perspektywy mieszkańca Białowieży INTERIA.PL