Kasia Kowalska na zdjęciu sprzed lat. Fani zachwyceni!

Katarzyna Kowalska na zdjęciach z przeszłości

Katarzyna Kowalska jest jedną z najpopularniejszych współczesnych polskich wokalistek. Od dzieciństwa kochała śpiewać, a jej debiutancki album "GEMINI" z 1994 został świetnie przyjęty przez krytykę i od razu przyniósł jej spore grono wiernych fanów.

Najbardziej znane utwory artystki to m.in.: "Spowiedź", "A to, co mam...", "Antidotum" oraz "Pieprz i sól".

Chociaż od debiutu Kasi Kowalskiej w show-biznesie minęło już sporo lat, wokalistka wciąż zachwyca talentem i urodą, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 105 tysięcy użytkowników.

Reklama

Gwiazda często publikuje tam swoje zdjęcia, a niedawno podzieliła się ze swoimi followersami fotkami sprzed lat.



Zdjęcia z przeszłości zachwyciły fanów Katarzyny Kowalskiej, którzy wyznali w komentarzach, że w młodości była dla nich ideałem!



Instagram Post

Instagram Post

Kasia Kowalska w młodości była ideałem?

"Pamiętam, jak wśród moich koleżanek w liceum dużym komplementem było usłyszeć — wyglądasz jak Kasia Kowalska", "ja zawsze chciałam wyglądać tak jak ona, robiłam wszystko, żeby się do niej upodobnić" - pisały użytkowniczki Instagrama w komentarzach pod postem artystki, który zebrał mnóstwo polubień.



Wy też byliście, a może nadal jesteście, fanami urody fanami Kasi Kowalskiej?





Czytaj również:



Krzysztof Krawczyk Junior robi niesamowitą karierę



Roksana Węgiel w nowej stylizacji



Zobacz także: