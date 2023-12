Naleśniki na krokiety, które nie pękają. Wystarczy jeden prosty trik

Przepis na naleśniki

Kuchnia Biją na głowę tradycyjne racuchy. Zrobisz w mniej niż 15 minut Przepis na naleśniki jest prosty i zakłada wymieszanie ze sobą kilku składników. Wielu nie stosuje nawet proporcji i większość produktów dodaje na tzw. oko. By przygotować mniej więcej 10 naleśników, w misce należy wymieszać szklankę mąki pszennej, dwa jajka, szklankę mleka i pół szklanki wody. Wszystko należy dokładnie wymieszać, a następnie smażyć naleśniki na rozgrzanej patelni aż do uzyskania złotego koloru.

Naleśniki często goszczą na stołach Polaków. Ich zaletą jest smak, a także to, że ich przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Poza tym są niezwykle tanie, a produkty do ich przygotowania znajdują się niemal w każdej kuchni.

Zdjęcie Zdarza się, że podczas smażenia nafaszerowane m.in. kapustą i grzybami naleśniki zaczynają pękać / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Jedwabista konsystencja i słodki smak. Mleko skondensowane w domowych przepisach

Co zrobić, żeby naleśniki na krokiety nie pękały?

Naleśniki można przygotowywać zarówno na słono, jak i słodko. Idealnie pasują do dżemów, konfitur i czekoladowych kremów, ale równie dobrze smakują, chociażby nadziewane szpinakiem lub pieczarkami i zapiekane w piekarniku pod warstwą żółtego sera.

Reklama

Zdjęcie Ugotowane ziemniaki sprawią, że naleśniki na krokiety nie będą pękać / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Gołąbki warstwowe. Propozycja na obiad dla tych, którzy lubią mięso mielone

Naleśniki to także baza krokietów. Zdarza się, że podczas smażenia nafaszerowane m.in. kapustą i grzybami naleśniki zaczynają pękać. Okazuje się, że jest na to prosty trik. Pomocne okażą się ziemniaki.

W przypadku przygotowywania 10 naleśników należy ugotować ok. 0,5 kg bulw, a następnie zrobić z nich purée z dodatkiem masła. Kolejnym krokiem jest dodanie do przestygniętych ziemniaków jajek i dokładne wymieszanie. Następnie do masy trzeba wsypać mąkę, znów wymieszać i na koniec wlać mleko.

Po uzyskaniu gładkiej konsystencji ciasto na krokiety należy odstawić na 10 minut. Po tym czasie można smażyć naleśniki. Wyjdą niezwykle elastyczne i na pewno nie popękają podczas smażenia krokietów.

Sprawdź też: W czym tkwi sekret idealnych naleśników do krokietów? Magda Gessler zna odpowiedź

***