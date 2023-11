Biją na głowę tradycyjne racuchy. Zrobisz w mniej niż 15 minut

Naleśniki to bardzo łatwe i szybkie danie. Można jeść je na słodko - z serem czy owocami, a także w wersji wytrawnej, np. farszem mięsnym bądź szpinakiem. Z naleśników robi się również uwielbiane przez Polaków krokiety z kapustą oraz grzybami. Obtoczone w panierce i usmażone smakują wybornie - szczególnie w towarzystwie czerwonego barszczu. Wydawać by się mogło, że naleśniki do krokietów można zrobić w ten sam sposób co tradycyjne, jednak jak się okazuje - nie do końca. Do przepisu należy wdrożyć lekkie modyfikacje, aby podczas zwijania i smażenia ciasto nie popękało.

Sekret idealnych naleśników do krokietów. Swoim trikiem podzieliła się Magda Gessler

Patentem na idealne naleśniki do krokietów podzieliła się kiedyś na planie programu "Master Chef" królowa polskiej gastronomii - Magda Gessler. Restauratorka wspomniała o błędzie nagminnie popełnianym przez Polaków podczas przyrządzania ciasta na naleśniki do krokietów. Jej zdaniem zaczynanie od wlania do miski mleka oraz wody jest ogromnym błędem. Jak więc zrobić naleśnikową masę, aby krokiety były idealne w smaku i się nie rozlatywały?

Naleśniki do krokietów według Magdy Gessler. Przepis krok po kroku

Okazuje się, że sekret tkwi w kolejności dodawania składników do naczynia, w którym będą one potem miksowane. Magda Gessler jest przekonana, że to właśnie mąka powinna być umieszczona w misce jako pierwsza. Ponadto restauratorka radzi, aby dodać nie dwa, a trzy jajka - wówczas będziemy mieć pewność, że ciasto będzie elastyczne i zwarte.

Zdjęcie Naleśniki należy smażyć na dobrze rozgrzanej patelni z obu stron / 123RF/PICSEL

Składniki 250 g mąki,

1 szklanka mleka,

¼ łyżeczki cukru,

¼ łyżeczki soli

3 jajka,

50 go roztopionego klarowanego masła,

Woda

Składniki na naleśniki powinny mieć temperaturę pokojową, tak więc zanim przystąpisz do ich mieszania, nieco wcześniej wyjmij je z lodówki.

Sposób przygotowania ciasta naleśnikowego na krokiety:

Najpierw przesiej przez sitko mąkę i umieść ją w głębokiej misce. Kolejno dodaj mleko, cukier, sól i dokładnie wymieszaj. Następnie wbij jajka i wymieszaj wszystko za pomocą trzepaczki bądź miksera. Potem wlej odrobinę wody - dodaj tyle, aby ciasto nie było zbyt rzadkie - powinno ono pozostawać na zamoczonym w nim nożu. Na samym końcu dodaj masło klarowane i ponownie wszystko wymieszaj. Naleśniki smaż na dobrze rozgrzanej patelni do uzyskania złotego koloru z obu stron.

