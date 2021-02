Naleśniki ze słoika

Nie masz pod ręką miksera, a ręczne ubijanie ciasta na naleśniki wydaje się zbyt męczące? Nic straconego. Z pomocą przychodzi niepozorne naczynie z nakrętką, w którym idealnie połączysz wszystkie składniki.

Zdjęcie Dzięki tej metodzie będziesz je robić znacznie częściej /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 5 minut + smażenie Składniki dla: 4-5 osób Składniki 1 szklanka mąki

1 szklanka mleka

1/2 szklanki wody

1 jajko

sól

olej roślinny

Przygotowanie:



Przygotuj litrowy słoik (albo mniejszy, ale wtedy należy dostosować proporcje składników) i wbij do niego jedno całe jako. Zakręć i potrząsaj do momentu, aż będzie całkowicie rozbite.



Dosyp mąkę, sól, wlej mleko, wodę i dokładnie wymieszaj w ten sam sposób. Ciasto nie powinno być zbyt lejące, ani przesadnie gęste. Konsystencję możesz zmieniać dodając więcej mąki lub mleka.



Potrząsaj do momentu pozbycia się wszystkich grudek. Smaż na patelni posmarowanej cienką warstwą oleju. Podawaj z ulubionym nadzieniem.



