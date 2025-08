Dlaczego warto zrobić domowy sok z malin?

Domowy sok z malin to produkt na wagę złota. Przyjęło się, że doskonale wzmacnia odporność, tak więc idealnie sprawdzi się do herbaty w sezonie jesienno-zimowym. Uwielbiają go dzieci, dlatego warto by go piły (np. niewielką ilość soku rozpuścić w szklance wody) zamiast innych kolorowych i chemicznych napojów. Sok malinowy można zrobić w prosty sposób, jednak aby wyszedł idealny, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Jak go przygotować?

Przepis na sok z malin

Aby przygotować sok ze świeżych malin potrzebne będą:

Duży szklany słój

Świeże maliny

Cukier (na 1 kg owoców wystarczy około 300 g cukru)

1. Do umytego i wyparzonego słoja wsyp warstwę malin, następnie dodaj niewielką ilością cukru i tę czynność powtarzaj do wyczerpania składników.

2. Przykryj słój podwójną warstwą gazy, by nie dostały się tam owady czy inne zanieczyszczenia.

3. Słoik postaw w słonecznym miejscu, np. na parapecie.

4. Po kilku dniach owoce puszczą sok - im jest cieplej, tym szybciej to nastąpi.

5. Kolejno umyj i wyparz nieduże słoiczki lub butelki na sok.

Maliny należy dobrze przecedzić, aby powstały z owoców sok nie był mętny INTERIA.PL

Co zrobić, żeby sok z malin był klarowny?

Kolejnym etapem będzie przecedzanie soku. Jeśli zależy ci, aby był klarowny, musisz zrobić do bardzo dokładnie. Przecedzanie możesz wykonać na dwa sposoby:

Przez gazę - rozłóż kilka warstw gazy na sitku i przelewaj przez niego powoli sok. Powtarzaj czynność, aż uzyska pożądaną klarowność.

Przez filtr do kawy - umieść go w lejku i przelewaj powoli sok. Dzięki temu drobne cząsteczki owoców nie przedostaną się do soku i będzie on klarowny.

Następnie przecedzony płyn podgrzewaj na niewielkiej mocy palnika do zagotowania.

Gorący przelej do słoiczków lub butelek, mocno zakręć i poustawiaj do góry dnem, aż do wystygnięcia.

Z resztek owoców pozostałych po soku, możesz zrobić dżem malinowy.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play