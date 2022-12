Przyprawa z łupin cebuli i czosnku: Przepis

Jak wykorzystać łupiny z cebuli? Jest na to kilka sposobów, ale jeden z ciekawszych to pomysł stosowany przez szefów kuchni, którzy używa ich jako tajemniczego składnika swoich potraw. Przepis na popiół z cebuli zdradził brytyjskiemu “The Guardian" Justin Horne, szef londyńskiej restauracji. Aby przygotować przyprawę, należy łupiny cebuli i czosnku piec w piekarniku rozgrzanym do 230 stopni Celsjusza przez 30 - 40 minut. Przyprawa będzie gotowa, gdy łupiny sczernieją lub zauważysz, że zostały całkowicie zwęglone. Aby nie marnować gazu bądź prądu, warto przygotować popiół z cebuli i czosnku razem z innym daniem przyrządzanym w piekarniku.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Na co pomaga wywar z łupin cebuli?

Popiół z cebuli, czyli odpowiedź na pytanie: jak wykorzystać łupiny?

Jusin Horne zdradził, że przyprawa z łupin cebuli to tajemny składnik używany przez niego do sosów i innych dań, którym chce nadać dymny posmak. Szef kuchni wykorzystuje także popiół z cebuli do...deserów. Nuta goryczy, którą nadają zwęglone łupiny, jego zdaniem świetnie przełamuje słodycz.



Instagram Post Rozwiń

Choć wykorzystywanie popiołu z cebuli i czosnku może wydawać się na pierwszy rzut oka szaleństwem, miłośnicy rosołu wykorzystuje zwęglone łupiny, by podkręcić smak tej popularnej w Polsce zupy. Przed wrzuceniem cebuli do wywaru wielu z nas opala cebulę, aż jej łupina stanie się czarna jak węgiel.



Zobacz również: Przepis na domowe burgery

Popiół jako dodatek do dań to nie nowość w kuchniach świata. Drzewny popiół spożywczy wykorzystywany jest podczas produkcji niektórych gatunków sera. Natomiast kenijski lud Pokot wykorzystuje popiół, przygotowując charakterystyczny w smaku jogurt.



Przyprawę z łupin cebuli i czosnku możesz wykorzystać do wielu dań, nadając im ciekawy i nietuzinkowy smak. Wystarczy dodać szczyptę popiołu do sosu, burgera, ryby, pieczonych ziemniaków czy buraków. Jak wykorzystać łupiny cebuli? Solisz dania, by nadać im smak? W ten sam sposób wykorzystasz popiół z cenuli i czosnku. Oto kolejny sposób na gotowanie zero waste!



Zobacz również: Zero waste w kilku krokach