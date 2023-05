Niepozorne listki to prawdziwy rarytas. Sezon na czosnek niedźwiedzi trwa bardzo krótko

Kuchnia

Jego podłużne liście do złudzenia przypominają - zarówno kształtem, jak i kolorem - trujące dla człowieka liście konwalii. Taka pomyłka może słono kosztować. Warto uważnie zainteresować się czosnkiem niedźwiedzim – ta niepozorna roślina skrywa potężną dawkę składników aktywnych biologicznie. Co warto o wiedzieć o czosnku niedźwiedzim i jak wykorzystać go w kuchni?

Zdjęcie Czosnek niedźwiedzi sprawdzi się na kanapce i w sałatce / 123RF/PICSEL