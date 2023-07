Przede wszystkim ustalmy jedną, bardzo ważną rzecz - nie ma większego znaczenia, w jaki sposób zajadasz się sushi, czy jakąkolwiek inną potrawą. Wszak najważniejsze, by jedzenie ci smakowało. Jeśli jednak chcesz zaimponować znajomym, popisać się przed drugą osobą na randce lub po prostu lubisz takie ciekawostki, to ten artykuł jest dla ciebie.

Dlaczego warto jeść sushi zgodnie ze sztuką?

Bloger kulinarny "Want a bite", który prowadzi również swój profil na Instagramie, specjalizuje się w nagrywaniu materiałów wideo, gdzie pokazuje wiele przepisów związanych z kuchnią azjatycką. Tym razem miłośnik kulinariów postanowił podzielić się z internautami swoimi radami na temat poprawnego jedzenia sushi.

Otóż okazuje się, że nie każdy wie, jak odpowiednio należy spożywać taki posiłek. Na technikę jedzenia sushi dużą uwagę zwraca się głównie w Japonii, skąd pochodzi potrawa, ale również w kraju nad Wisłą warto wiedzieć, jak zgodnie ze sztuką zajadać się ryżem, wodorostami i rybą.

Bloger twierdzi, że zachowanie odpowiedniej techniki jedzenia sushi sprawia, że wówczas możemy w 100 proc. pieścić nim swoje podniebienia. "Każdy element i dodatek do tej potrawy ma swoją funkcję. Istnieje kilka zasad spożywania sushi, dzięki którym w pełni poczujesz jego prawdziwy smak" - pisze na swoim Instagramie Wantabite_pl.

Zdjęcie Sushi to jedna z najpopularniejszych potraw na świecie / 123RF/PICSEL

Oto pięć najczęstszych błędów podczas jedzenia sushi

Przede wszystkim nie powinniśmy rozdzielać kawałków sushi na mniejsze części. Wkładając do ust cały kawałek sushi, sprawimy, że poczujemy jego niezwykły, głęboki smak. Każdy kawałek jest tak przyrządzony, by za sprawą jednego kęsa uwypuklić jego walory smakowe.

Drugim błędem, który jest nagminnie popełniany, to wbijanie pałeczek w sushi. Jeśli nie opanowaliśmy sztuki posługiwania się pałeczkami, to tę japońską potrawę możemy jeść rękoma. Nie będzie to postrzegane jako nietakt czy brak kultury.

Zdjęcie Nie nakładaj imbiru na kawałki sushi / 123RF/PICSEL

Wkładasz wasabi do miseczki z sosem sojowym i następnie wszystko dokładnie mieszasz? Robi tak zdecydowana większość ludzi, ale okazuje się, że to błąd. Wasabi powinno być aplikowane bezpośrednio na sushi.

A skoro mowa o sosie sojowym, to być może praktykujesz dokładne skąpanie w nim kawałka sushi? Bloger kulinarny podpowiada, by sushi tylko delikatnie zamoczyć w sosie z jednej strony. Dzięki takiej praktyce możemy cieszyć się lepszym smakiem potrawy, a nie wyłącznie sosem.

Zapewne zauważyłeś, że zamawiając sushi, otrzymujesz również posiekany imbir. Do czego on służy? Otóż niektórzy nakładają go na kawałki sushi, robiąc z niego pewnego rodzaju kanapkę. Zgodnie ze sztuką jedzenia sushi imbir powinien być spożywany pomiędzy kolejnymi kęsami sushi. Dzięki temu oczyścimy kubki smakowe i w pełni poczujemy smak kolejnego rodzaju sushi.