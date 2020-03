Obiad na cały tydzień

Proste i smaczne dania. Wszystkim będzie smakowało!

Zdjęcie Quiche ze szpinakiem /123RF/PICSEL

Quiche ze szpinakiem

Składniki 2 szklanki mąki

1/2 kostki masła

sól

jajko Składniki - farsz 1/2 kg szpinaku świeżego lub mrożonego

ząbek czosnku

sól

4 jajka

olej

1/2 szklanki śmietany 18 proc.

15 dag sera żółtego

pieprz

gałka muszkatołowa

Sposób przygotowania

1. Mąkę przesiej na stolnicę. Dodaj masło, sól i posiekaj nożem. Wbij jajko i zagnieć szybko ciasto. Wstaw do lodówki na godzinę.



2. Zmiażdżony ząbek czosnku podsmaż na oleju, dodaj opłukany i posiekany szpinak, posyp solą i pieprzem. Smaż, mieszając, aż pozbędziesz się nadmiaru wody.



3. Ciasto rozwałkuj na papierze do pieczenia. Przełóż do formy i podpiecz 15-20 minut w temp. 180°C. Białka ubij z solą, dodaj żółtka, śmietanę, starty żółty ser, sól, pieprz, gałkę muszkatołową. Dodaj usmażony, dobrze osączony szpinak i całość masy wylej na ciasto. Piecz 15 minut w temp. 180°C.