Obiady kryzysowe

Gotowanie obiadu z nieograniczonym budżetem? Żadna sztuka. Gorzej, jeśli nasze finanse zostały nadwyrężone. Jak się porządnie najeść nie wydając przy tym fortuny? Oto nasze sprawdzone propozycje zup i dań głównych w wersjach oszczędnościowych.

Zdjęcie Kotlety "kryzysowe" dobrze sprawdzą się jako jarskie danie piątkowe /123RF/PICSEL

Jarskie kotlety ziemniaczane



Składniki 1 kg ziemniaków

1 cebula + 1 kopiasta łyżka masła do zeszklenia

2 całe jajka do kotletów + 1 do obtaczania

bułka tarta do panierowania

dowolny tłuszcz do smażenia

3 łyżki mąki pszennej

sól, pieprz

dowolna zielenina

przyprawa do ziemniaków

1. Ziemniaki obieramy, myjemy i gotujemy w osolonej wodzie do miękkości.



2. Przepuszczamy ugotowane ziemniaki przez maszynkę do mielenia mięsa.



3. Cebulki drobno siekamy i podsmażamy maśle do zeszklenia. Rozdrobnione łączymy ze zmielonymi ziemniakami.



4. Do całości wbijamy dwa jajka, dodajemy mąkę (wystarczą zwykle 3 łyżki, ale to ilość szacowana "na oko" - ciasto powinno się sklejać, by można było formować z niego kotlety). Do ciasta dodajemy sól, pieprz oraz przyprawę do ziemniaków. Wszystko starannie mieszamy.



5. Z ciasta tworzymy kotleciki, namaczamy je w rozkłóconym jajku i panierujemy w bułce tartej. Smażymy je z obu stron na rozgrzanym tłuszczu, gotowe dekorujemy zieleniną.



Zupa z odzysku



Zdjęcie Zupa w duchu "zero waste" pomoże "posprzątać" w lodówce / 123RF/PICSEL

Składniki 2 udka z kurczaka

5 pieczarek

1 czerwona papryka

1/2 główki kapusty pekińskiej (małej)

1 mała cebulka

1 łyżka koncentratu pomidorowego

3 łyżki jogurtu naturalnego

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

sól, pieprz

1 suszona papryczka chilli

1. Udka oczyszczamy i wkładamy do garnka razem z listkami laurowymi oraz zielem angielskim, zalewamy dwoma litrami wody i gotujemy ok. godziny.



2. Paprykę i cebulkę myjemy, kroimy w drobną kostkę, pieczarki oczyszczamy i kroimy w cienkie plasterki, liście kapusty szatkujemy. Dodajemy wszystko do ugotowanego wywaru razem z łyżką koncentratu pomidorowego. Wyjmujemy z zupy udka, obieramy mięso i

wrzucamy do wywaru. Gotujemy całość jeszcze ok. 15 minut, aż papryka stanie się miękka.



3. Dodajemy dwie-trzy łyżki jogurtu naturalnego, papryczkę chilli i doprawiamy zupę solą i pieprzem. Gotujemy jeszcze 10 minut. Dekorujemy ulubioną zieleniną.



Ziemniaczanka jak sprzed lat



Zdjęcie Niezapomniany smak z dzieciństwa! / INTERIA.PL

Składniki 4 średnie ziemniaki

1 marchew

1 korzeń pietruszki

kawałek selera

1 cebula

2 ząbki czosnku

2-3 łyżki oleju rzepakowego

2-3 kopiaste łyżki mąki, może być jaglana

1 liść laurowy

3 ziela angielskie

pieprz ziołowy, sól do smaku

2 łyżki majeranku

1,5 l wody

dowolna zielenina

1. Do garnka wlewamy 1,5 litra wody, zagotowujemy ją. Obieramy i kroimy w kostkę marchew, pietruszkę, seler, dodajemy do gotującej się wody. Wrzucamy liść laurowy i ziele angielskie.



2. Obieramy ziemniaki, kroimy w kostkę wrzucamy do zupy, lekko solimy, dalej gotujemy.

3. Kroimy w drobną kostkę cebulę i czosnek, smażymy je na patelni na oleju do zbrązowienia (czosnek wrzucamy odrobinę później niż cebulę). Po usmażeniu odstawiamy tę patelnię z zawartością na bok.

4. Na osobnej suchej patelni smażymy mąkę, ciągle ją mieszając do zbrązowienia. Po uzyskaniu zbrązowienia odstawiamy patelnię z mąką do całkowitego wystudzenia. Gdy to się stanie, delikatnie mieszamy mąkę na patelni i wlewamy do niej niewielką ilość zimnej wody. Po utworzeniu się jednolitej zawiesiny na patelni dodajemy kilka łyżek gotującej się zupy, mieszamy. Po wymieszaniu wlewamy nowo powstałą zawiesinę do zupy, następnie wrzucamy podsmażoną cebulkę z czosnkiem i olejem. Dodajemy przyprawy. Zagotowujemy 5 minut. Na talerzach dekorujemy zupę zieleniną.

Makaron na słodko



Zdjęcie Obiad w wersji na słodko z pewnością przypadnie do gustu najmłodszym / 123RF/PICSEL

Składniki 1/2 op. makaronu (np. wstążki lub świderki)

1 duży kubeczek jogurtu owocowego (np. truskawkowego)

opcjonalnie - świeże lub rozmrożone truskawki

2 łyżki jogurtu naturalnego do dekoracji

1. Gotujemy makaron w lekko osolonej wodzie do miękkości wg przepisu podanego na opakowaniu.



2. Na talerzu mieszamy makaron z dowolnym owocowym jogurtem (lub polewamy go jogurtem), można dołożyć też świeże/rozmrożone truskawki i niedużą ilość jogurtu naturalnego do dekoracji.



Zapiekanka kalafiorowa



Zdjęcie Pożywny i sycący obiad z piekarnika / 123RF/PICSEL

Składniki 2 jajka

4 ziemniaki

1-2 pietruszki

1 seler

1 niewielki kalafior

1 większa marchewka

500 ml mleka 3,2 proc.

1/2 kostki masła

2 łyżki mąki

sól, pieprz

dowolna zielenina do posypania

300 g żółtego sera

1. Dzielimy umyty kalafior na różyczki, wrzucamy je do lekko osolonego wrzątku i gotujemy przez trzy minuty. Odcedzamy, przelewamy różyczki zimną wodą i odstawiamy do przestygnięcia.



2. Seler, pietruszkę, ziemniaki i marchewkę obieramy, oczyszczamy i kroimy w plasterki, najlepiej przy pomocy obieraczki do warzyw.



3. Przygotowujemy sos: w rondelku rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, zmieszamy, zdejmujemy całość z ognia, dodajemy mleko, jajka, połowę sera startego na tarce i pieprz, mieszamy i ponownie podgrzewamy, tym razem na niewielkim ogniu, aż masa zgęstnieje. Mieszamy całość, by nie dopuścić do przypalenia masy.



4. Lekko natłuszczamy naczynie żaroodporne. Układamy w nim warstwy - ziemniaków, selera, kalafiora, marchewki, pietruszki, ziemniaków, etc., aż do wyczerpania składników (ostatnia porcja kalafiora powinna znaleźć się na wierzchu). Całość polewamy sosem i ew. posypujemy jeszcze pozostałym startym serem i zieleniną. Zapiekamy ok. godziny w temp. 180 stopni.