Co to jest ocet pomidorowy?

Ocet pomidorowy to naturalny produkt powstający w wyniku fermentacji pomidorów, w pierwszym etapie alkoholowej (z udziałem drożdży), a następnie octowej, podczas której bakterie kwasu octowego przekształcają alkohol w kwas octowy.

Od niedawna ocet pomidorowy jest dostępny w sklepach, jednak jego ceny osiągają zawrotną wysokość. Jest to spowodowane głównie tym, że ocet pomidorowy jest na polskim rynku nowością. Ani składniki, ani technologia produkcji nie uzasadniają tak wysokiej ceny. Jest też dobra wiadomość, ocet pomidorowy można bez trudu sporządzić w domu. Oto dlaczego warto to zrobić.

Ocet pomidorowy - właściwości zdrowotne

Zdjęcie Wytworzony na bazie pomidorów ocet zawiera likopen / 123RF/PICSEL

Wytworzony na bazie pomidorów ocet zawiera likopen. Dzięki temu obniża ciśnienie krwi i hamuje odkładanie się blaszek miażdżycowych. Ocet pomidorowy zawiera witaminy: A, C, E oraz witaminy z grupy B, a także magnez, potas, cynk i żelazo.

Ocet pomidorowy zwiększa przyswajalność żelaza niehemowego (pochodzenia roślinnego), jest, więc doskonałym składnikiem diety osób zmagających się z anemią oraz wegetarian. Osoby cukrzycą mogą go stosować bez przeszkód.

Ocet pomidorowy ułatwia trawienie, wspomaga odchudzanie i wzmacnia odporność. Niepasteryzowany ocet pomidorowy zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych, które mają korzystny wpływ na cały organizm.

W celach zdrowotnych warto wypijać codziennie łyżeczkę octu pomidorowego rozpuszczoną w szklance wody. To najprostszy sposób na regularne stosowanie tego specyfiku. Można także wprowadzić ocet pomidorowy do diety, używając go jako przyprawy czy dodatku do potraw.

Ocet pomidorowy - zastosowanie w kuchni

Ocet pomidorowy charakteryzuje się oryginalnym ciekawym i intensywnym smakiem. Jest lekko słodki z wyraźnie wyczuwalną pomidorową nutą. Idealnie nadaje się do wzbogacania dań kuchni śródziemnomorskiej, sałatek a także sosów winegret. Dodany do dań z pomidorów podbija ich smak.

Świetnie sprawdzi się, jako składnik wszelkiego rodzaju marynat, dipów, pesto a nawet zup.



Zdjęcie Na ocet pomidorowy wybieraj pomidory zdrowe i dojrzałe / 123RF/PICSEL

Jak zrobić ocet pomidorowy w domu?

Przepis na ocet pomidorowy jest bardzo prosty. Do przygotowania octu pomidorowego wybierz pomidory zdrowe i dojrzałe.

Składniki:

1,5 kg pomidorów

100 g cukru

350 ml wody

Ocet pomidorowy - sposób przygotowania:

Pomidory umyj pod bieżącą wodą, zmiksuj i umieść w słoju. Wodę lekko podgrzej i rozpuść w niej cukier, a następnie zalej nią pomidory. Zamieszaj. Słój nakryj kilkoma warstwami gazy i zabezpiecz gumką recepturką. Odstaw na kilka dni w chłodne miejsce. Pamiętaj, by kilka razy dziennie zamieszać nastaw. Fermentacja alkoholowa sprawi, że nastaw zacznie się pienić. To naturalne zjawisko świadczące o tym, że drożdże wykonują swoją pracę. Kiedy fermentacja ustanie (nastaw przestanie się pienić, cząsteczki pomidorów opadną), zlej płyn. Odcedzony płyn wlej ponownie do umytego słoja i odstaw na dwa, trzy tygodnie do dalszej fermentacji. W tym czasie bakterie kwasu octowego zamienią wyprodukowany przez drożdże alkohol w ocet. Produkt dojrzeje. Gotowy ocet pomidorowy zlej do butelek i szczelnie zakręć lub zakorkuj. Przechowuj w chłonnym i zaciemnionym miejscu.

Smak octu pomidorowego można wzbogacić, dodając do nastawu bazylię lub chili.



Ocet pomidorowy - przeciwwskazania

Jak każdy ocet i ten należy spożywać z umiarem. Nie jest on wskazany dla osób ciepiących na choroby układu pokarmowego, zgagę, mających problemy z żołądkiem lub wątrobą. Stosowany w nadmiarze może uszkodzić szkliwo zębów. Kobietom w ciąży nie zaleca się spożywania octu pomidorowego.