Naleśniki były kilka dni temu, a racuchy już się znudziły? Chociaż raz warto spróbować placuszków, które często przygotowuje znana restauratorka Ewa Wachowicz. Są delikatne w smaku, puszyste, aromatyczne. Dodatkowo idealnie komponują się z truskawkami, które można nawet o tej porze roku dostać w sklepach. Oprócz walorów smakowych ogromnym plusem jest też to, że są banalne w przygotowaniu. Placuszki mają wyjątkową konsystencję, która jest jednocześnie miękka i delikatna, co sprawia, że jedzenie ich to prawdziwa przyjemność. To jak, zainteresowani?