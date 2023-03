Placki z cebuli? Czemu nie. Jeśli nie macie za dużo czasu, a chcecie przygotować coś oryginalnego w smaku, to właśnie propozycja dla was. Przepis na to proste danie zdradziła Ewa Wachowicz. Jak podkreśliła prowadząca program "Ewa Gotuje"- ważne jest, aby po starciu i doprawieniu, odstawić cebulę na 10-15 minut, by się zamarynowała. - Takie placuszki są wtedy po prostu smaczniejsze - przyznała. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Na konsystencję cebulowego ciasta. Jeśli podane w przepisie cztery łyżki mąki nie wystarczą na uzyskanie tej idealnej, to spokojnie możemy dodać jeszcze jedną. Pamiętajmy przed podaniem, aby odsączyć placki z tłuszczu. - Najlepiej smakują na ciepło, podane z kleksem kwaśnej śmietany albo jogurtu - zapewniła Ewa Wachowicz.

Zdjęcie Placki z cebuli / Polsat

Placki z cebuli - składniki

3 duże cebule

szczypta cukru

sól

pieprz

koperek

2 jajka

4 łyżki mąki

1 ząbek czosnku

masło klarowane do smażenia

Placki z cebuli - przygotowanie

Cebule obrać i posiekać w drobną kostkę. Przełożyć do miski, doprawić cukrem, solą i pieprzem. Wymieszać i odstawić na 10-15 minut. Dodać posiekany koperek. Wybić jajka. Wsypać mąkę. Przecisnąć ząbek czosnku. Dobrze wymieszać. Porcjami usmażyć z obu stron na mocno rozgrzanym maśle (tak samo jak placki ziemniaczane). Odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Poddawać z kleksem kwaśnej śmietany lub gęstym jogurtem oraz plasterkiem kiełbasy z pstrąga.

