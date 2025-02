Gdy ciasto jest odpowiednio wyrobione, przykrywamy je czystą ściereczką i odstawiamy do wyrośnięcia na ok. godzinę. Po tym czasie ciasto należy dokładnie rozwałkować, ale powinno być ono odrobinę grubsze niż w przypadku ciasta do klasycznych pierogów. Za pomocą szklanki wykrawamy krążki.

Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C. Pieczemy przez ok. 20 minut do momentu, aż ciasto ładnie się zarumieni.