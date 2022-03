Ogórki małosolne "na sucho". Ekspresowy przepis bez zalewy

Ogórki to bez wątpienia jedno z ulubionych warzyw Polaków. Jemy je na różne sposoby – w sałatkach, kiszone, na kanapkach, w zupie i można tak jeszcze długo wymieniać. Są łatwo dostępne, świeże, a w sezonie dość tanie.

Powinniśmy sięgać po nie jak najczęściej, bo są bogate w witaminy i substancje odżywcze. Regulują ciśnienie krwi, usuwają toksyny, wykazują działanie antyrakowe, sprzyjają utracie wagi. Korzyści jest bez liku – tak samo, jak domowych przetworów, które możemy z nich przygotować.

Choć ogórek kiszony to niekwestionowany król polskich stołów, równie wielu fanów mają te warzywa w formie małosolnej. Tradycyjny przepis zna chyba każdy, jednak można zrobić je jeszcze inaczej. Coraz większą furorę robi receptura na ogórki małosolne "na sucho", czyli bez zalewy. A nawet słoika czy glinianego naczynia.

Zdjęcie Ogórki, a także przetwory z nich, to przepis na zdrowie / 123RF/PICSEL

Ogórki małosolne "na sucho" bez zalewy

Składniki 1 kilogram ogórków gruntowych

korzeń chrzanu

kilka ząbków czosnku

gałązka kopru

łyżka ziaren gorczycy

łyżka soli kamiennej

Składniki nie różnią się od tradycyjnego przepisu na ogórki małosolne, ale nowością jest wykorzystanie woreczka strunowego, który można szczelnie zamknąć.

Do środka wkładamy umyte ogórki z odciętymi końcówkami. Następnie obrany i pokrojony na mniejsze cząstki chrzan, całe ząbki czosnku, gałązkę kopru, łyżkę ziaren gorczycy i soli kamiennej do przetworów. To wszystko – teraz wystarczy już tylko zamknąć woreczek, pozbywając się ze środka jak najwięcej powietrza.

Powstałym pakunkiem potrząsamy, aby sól i inne składniki równomiernie się rozłożyły. Zalewa nie jest konieczne, bo pozbawione końcówek ogórki w kontakcie z solą "puszczą" wodę.

Ogórki "na sucho" odłóż do lodówki na kila godzin. Później warto je wyciągnąć i pozostawić na podobny czas w temperaturze pokojowej. Będą gotowe do zjedzenia już tego samego dnia. Po otwarciu ponownie przechowuj w lodówce.

