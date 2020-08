Osiem zalet kaszy gryczanej

Z niewyjaśnionych przyczyn kasza gryczana wciąż ma wąskie grono zwolenników. A to przecież wysoko odżywczy produkt, który obniża poziom cukru we krwi, reguluje ciśnienie i jest wolny od glutenu. Co jeszcze przemawia za regularnym serwowaniem kaszy gryczanej?

Zdjęcie Wyrazisty smak kaszy gryczanej powoduje, że niektórzy potrzebują więcej czasu, by się do niej przekonać /123RF/PICSEL

Wiele osób deklaruje, że częściej sięgałoby po kaszę gryczaną, ale nie przepadają za jej aromatem. Masz z tym problem? Rozwiązanie jest banalnie proste - wystarczy przelać kaszę wrzątkiem przed ugotowaniem i po kłopocie.

Nowe połączenia smaków

Kasza nie musi być jedynie dodatkiem do mięsnego gulaszu, z łatwością przygotujemy kotleciki gryczane, które dobrze smakują z sosem pieczarkowym i świeżą natką. Inspiracji do nowych połączeń warto szukać w kuchni wegetariańskiej, która chętnie wykorzystuje walory kaszy gryczanej, doskonale komponującej się z większością warzyw. Drobną kaszę gryczaną można serwować na słodko, na przykład z rodzynkami czy innymi suszonymi owocami. Mięsożercy zapewne nie pogardzą klasycznym zestawem kaszy z kotletem schabowym lub mielonym. Nie zamykajmy się jednak tylko w obrębie znanych już smaków. Kasza nie skazuje na nudę, daje wiele możliwości - warto z nich korzystać, bo oprócz ciekawych połączeń smakowych zyskamy wiele wartości dla zdrowia.

Co zyskasz, jedząc regularnie kaszę gryczaną?

1. Owoce gryki obfitują w błonnik rozpuszczalny, dzięki któremu obniżają poziom cukru we krwi, stabilizują cholesterol i zapobiegają chorobie wieńcowej.

2. Kasza gryczana jest równocześnie źródłem nierozpuszczalnej frakcji błonnika, który ma korzystny wpływ na procesy metaboliczne, stymuluje pracę jelit, wiąże kwasy żółciowe i wodę i usprawnia usuwanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii.

3. Ma niski indeks glikemiczny, więc może być stałym składnikiem również w diecie diabetyków.

4. Kasza gryczana jest wolna od glutenu, dlatego z jej walorów korzystać mogą osoby nietolerujące glutenu i chorujące na celiakię.

5. Jest jednym z ulubionych produktów kuchni wegetariańskiej, bo obfituje w łatwe do przyswojenia przez komórki ludzkiego organizmu białko.

6. Z uwagi na wysoką zawartość lizyny (aminokwas egzogenny) i bogactwo witamin z grupy B, kasza gryczana ma korzystny wpływ na zdolności poznawcze (myślenie, zapamiętywanie, koncentracja) i pracę systemu nerwowego.

7. Obfituje w ważne dla wzmocnienia systemu odpornościowego witaminy (E, K) i składniki mineralne (wapń, fosfor, magnez, cynk i żelazo).

8. Jest skarbnicą jodu - pierwiastka kluczowego dla dobrej pracy tarczycy.

Palona czy niepalona?

Dla optymalnego wykorzystania wartości odżywczych wybierajmy jaśniejszą, niepaloną kaszę gryczaną. Palona kasza ma niższą wartość odżywczą, gdyż w procesie wypalania (prażenia) ginie duża część witamin.

Ewa Koza, mamsmak.com