Pączki z bitą śmietaną

Domowe pączki są najlepsze na świecie. A jeśli dołożymy do tego bitą śmietanę i polewę czekoladową, otrzymamy wyrób, jakiego nie powstydziłyby się najlepsze cukiernie.

Zdjęcie Trudno poprzestać na jednym! /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg mąki

1 l oleju roślinnego

150 g cukru

100 g świeżych drożdży

100 g margaryny do pieczenia

0,5 l mleka 3,2 proc.

1 całe jajko + 6 żółtek

25 ml spirytusu

szczypta soli

500 ml śmietany kremówki

1 tabliczka czekolady (opcjonalnie, do polewy)

cukier puder lub wiórki kokosowe do dekoracji

1. Rozczyn: drożdże kruszymy, umieszczamy w większej misce, wlewamy mleko i wsypujemy mąkę (1/5 całości), mieszamy, żeby nie było grudek, zakrywamy ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia (ok. 20 min.)



2. Do osobnej dużej miski wbijamy jajko i dorzucamy sześć żółtek, wsypujemy cukier, ucieramy. Do utartej masy dodajemy wyrośnięty rozczyn, spirytus, szczyptę soli i pozostałą część mąki. Wyrabiamy całość, aż ciasto zacznie "odchodzić od ręki".



3. W rondelku rozpuszczamy margarynę, lekko ją studzimy. Dodajemy do ciasta pod koniec wyrabiania (stopniowo, małą strużką). Wyrobione ciasto z margaryną umieszczamy w misce i zakrywamy ściereczką. Pozostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (ok. godziny).



4. Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno z dodatkiem 3-4 łyżek cukru pudru. Gotową umieszczamy w lodówce.



5. Z wyrośniętego ciasta odrywamy kawałki, z których formujemy kulki. Czystą ściereczkę obsypujemy mąką, umieszczamy na niej kulki z ciasta. Pozostawiamy na ok. 25 min.



6. Na głębokiej patelni (lub w garnku) rozgrzewamy olej i smażymy pączki partiami, z obu stron, na złoty kolor. Gotowe wyciągamy łyżką cedzakową, pozbywamy się nadmiaru tłuszczu przy użyciu ręczników papierowych.



7. Pączki rozcinamy wzdłuż, na spodach umieszczamy bitą śmietanę (najłatwiej i najefektowniej będzie z wykorzystaniem szprycy), przykrywamy wierzchami. Posypujemy cukrem pudrem.



8. Opcjonalnie - możemy rozpuścić czekoladę w kąpieli wodnej i polać nią wierzchy pączków, a następnie posypać cukrem pudrem lub wiórkami kokosowymi.