​Pałac Buckingham ujawnił przepis na świąteczny pudding, który uwielbia Elżbieta II

Jeśli chcesz dodać swojemu bożonarodzeniowemu menu iście królewskiego charakteru, wypróbuj przepis na aromatyczny pudding prosto z Pałacu Buckingham. Świąteczny deser przygotowywany rokrocznie przez szefów kuchni brytyjskiej rodziny królewskiej wyróżnia się słodyczą świeżych i suszonych owoców oraz aksamitnym smakiem brandy i rumu.

Zdjęcie Królowa Elżbieta jest fanką świątecznych specjałów /Pool/Rogers/SIPA/SIPA/East News /East News

Każdy kraj ma własne bożonarodzeniowe tradycje, których nieodłącznym elementem jest wyjątkowe, przygotowywane nierzadko wyłącznie na tę jedyną w roku okazję, menu. W zależności od regionu, na polskich wigilijnych stołach królują zwykle ryby z karpiem i śledziami na czele, pierogi, rozgrzewający czerwony barszcz, kutia i pierniki. Chcąc w tym roku urozmaicić nieco świąteczny jadłospis, nadając mu kosmopolityczny charakter, możemy zainspirować się kultowym daniem z Wielkiej Brytanii. Okazja jest ku temu idealna, bo rodzina królewska udostępniła w mediach społecznościowych opracowany przez szefów kuchni Pałacu Buckingham przepis na ulubiony pudding monarchini. Choć cały proces jest czasochłonny, efekt zachwyci nasze podniebienia.

"W tym roku szefowie królewskiej kuchni podzielili się przepisem na tradycyjny bożonarodzeniowy pudding. Mamy nadzieję, że niektórzy z was będą mieli przyjemność przyrządzić go w swoich domach" - czytamy w opublikowanym na Twitterze poście. Do przygotowania 1 kg puddingu potrzebujemy 250 g zwykłych rodzynek, 185 g sułtanek, 250 g porzeczek, 150 g skórki owoców cytrusowych, 250 gramów tłuszczu (np. masła lub oleju kokosowego), 250 g bułki tartej, 90 g mąki, dwóch jajek, 180 g cukru, 275 g piwa, 40 ml ciemnego rumu, 40 ml brandy oraz ulubionych korzennych przypraw. Na wyspach do świątecznych puddingów dodaje się z reguły cynamon, gałkę muszkatołową, mielony imbir, kardamon i kolendrę.

Pod postem zamieszczono krótki filmik prezentujący poszczególne etapy robienia potrawy.

"Najpierw zmieszaj wszystkie suche składniki. Następnie dodaj jajka i płynne składniki. Całość dokładnie wymieszaj. Powstałą masę podziel na równe części i przełóż do wysmarowanych tłuszczem miseczek, po czym przykryj każdą z nich kawałkiem papieru do pieczenia i folią oraz wstaw do głębokiego rondla lub dużego garnka. Następnie wlej wodę, wypełniając 3/4 objętości naczynia i przykryj całość folią. Gotuj wszystko na parze przez sześć godzin, uzupełniając wodę, jeśli to konieczne. Po ostygnięciu szczelnie owiń miseczki z budyniem folią i przechowuj w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu aż do Świąt Bożego Narodzenia" - czytamy w zamieszczonym opisie. Smacznego!