Kolorowa papryka faszerowana mięsem mielonym z dodatkiem sera żółtego to pomysł na szybki, bardzo sycący oraz pożywny obiad z piekarnika. A jak smakuje!

Zdjęcie Nie każdy wie, że faszerowana papryka to jedno z popisowych dań kuchni kresowej /123RF/PICSEL

Składniki 800 g mięsa mielonego

150 g sera żółtego

4 papryki

4 jajka

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka przecieru lub koncentratu pomidorowego

sól, pieprz

ew. przyprawa do mięsa mielonego

natka pietruszki

1. Cebulę i czosnek obieramy, myjemy i kroimy drobno. Podsmażamy na oleju do lekkiego zeszklenia cebuli.



2. Dodajemy mięso mielone, łyżkę przecieru/koncentratu pomidorowego, doprawiamy, całość solą i pieprzem oraz ewentualnie przyprawą do mięsa mielonego, krótko podsmażamy. Zdejmujemy z ognia.



3. Do podsmażonej zawartości patelni wbijamy jajka, mieszamy całość.

4. Papryki oczyszczamy, kroimy na pół, wyjmujemy gniazda nasienne. Wypełniamy połówki papryk powstałym mięsnym farszem.



5. Blachę wykładamy papierem do pieczenia, wykładamy papryki. Zapiekamy 40 min. w temp. 180-200 stopni. 15 min. przed końcem pieczenia posypujemy papryki startym serem. Możemy to zrobić już po upieczeniu - ser i tak się rozpuści. Dekorujemy papryki zieleniną, podajemy ciepłe.



RADA



Farsz warto urozmaicać zgodnie z upodobaniami, np. dodatkiem boczku czy pieczarek.