Z wiekiem skóra głowy traci wilgoć, co może prowadzić do swędzenia i uczucia dyskomfortu. W pielęgnacji pomocne są delikatne peelingi trychologiczne stosowane co kilka tygodni oraz toniki i serum nawilżające. Substancje takie jak kwas hialuronowy, wyciąg z aloesu czy pantenol dobrze sprawdzają się na dojrzałej skórze głowy. Regularny masaż palcami poprawia krążenie, co wspomaga dotlenienie mieszków i wzrost włosów. Warto włączyć do pielęgnacji wcierki z naturalnymi ekstraktami, np. z żeń-szenia, kozieradki czy skrzypu polnego. Dodatkowo, jeśli zmagasz się z łuszczeniem lub uczuciem ściągnięcia, pomocne będą łagodne preparaty emoliencyjne - kremy do skóry głowy, które można pozostawić na noc.