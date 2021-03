Lodówka świeci pustkami, a niespodziewani goście stoją na progu? Wystarczą dwa składniki aby uratować spotkanie przed katastrofą. Na pewno znajdziesz je w swojej kuchni!

Zdjęcie pasta z suszonych pomidorów /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: do 10 minut Składniki Słoik suszonych pomidorów w oleju

Puszka czerwonej lub białej fasoli

Sól, pieprz

Składniki odsącz i przesyp do miski. Jeśli zalewa od pomidorów ma pestki dyni, kapary lub inny dodatek, dodaj go do reszty aby podkręcić smak.

Całość zblenduj przy użyciu miksera

Dodaj przyprawy. Najlepiej smakuje na świeżym chlebie, z kawałkiem pity lub krakersami

