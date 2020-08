Pięć pomysłów na desery owocowe

Wszyscy chcemy, by nasze pociechy jadły jak najwięcej świeżych owoców. One są źródłem składników odżywczych kluczowych dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu. Warto szukać nowych pomysłów na serwowanie owoców – dziś kilka naszych propozycji.

Zdjęcie Wyglądają pięknie, smakują równie dobrze /123RF/PICSEL

Szaszłyki owocowe



Mogą być nową i zaskakującą dla dziecka formą serwowania sałatki owocowej.



Dla zwiększenia atrakcyjności przekąski warto wybrać owoce o wyrazistych i kontrastujących kolorach.



Zielone kiwi, czerwone truskawki (ewentualnie maliny), żółty ananas, ciemnogranatowe borówki (lub jeżyny), kawałki brzoskwiń lub ich kuzynek w morelowych odcieniach poprzeplatane na długim szaszłykowym patyczku skutecznie skuszą niejednego niejadka i ucieszą łasucha.

Lody jogurtowe



Zrobimy je w kilka minut na bazie jogurtu naturalnego i ulubionych owoców dziecka. Dobrze sprawdzą się tu maliny, jeżyny, borówki. Duży jogurt wlewamy do wysokiego naczynia, dodajemy około 250 gramów wybranych owoców i łyżeczkę miodu. Dokładnie mieszamy, albo delikatnie blendujemy, ale tak, żeby w jogurcie były widoczne kawałki owoców. Płynną masę przelewamy do pojemniczków na lody, wkładamy do zamrażalnika i domowe lody są gotowe.



Zdjęcie Sorbet można zrobić z owoców, które lubimy nabardziej / 123RF/PICSEL

Sorbet owocowy



Bazą w tym zimnym deserze są mocno dojrzałe banany, które po obraniu ze skórki kroimy na kawałki i wkładamy do zamrażalnika, optymalnie na dobę. Kwadrans przed przystąpieniem do robienia lodów wyjmujemy je z zamrażarki, wkładamy do wysokiego naczynia i dodajemy pół kilograma schłodzonych w lodówce sezonowych owoców. Podobnie jak w przypadku lodów mlecznych dobrym wyborem będą maliny, jeżyny czy borówki.



Nie warto wybierać zbyt soczystych owoców, takich jak arbuz czy kiwi, bo będziemy mieć kłopot z utrzymaniem właściwej konsystencji lodów. Nie dodajemy nawet grama cukru. Warunkiem dobrego smaku lodów jest poziom dojrzałości bananów. Całość blendujemy na jednolitą masę i serwujemy formując kulki.