Pieczenie z rumianą skórką

Cienka chrupiąca warstewka na mięsie zawsze wygląda apetycznie i smakowicie pachnie. Jej uzyskanie nie wymaga wcale wielkiego zachodu. Oto nasze proste sposoby.

Zdjęcie Schab pieczony /123RF/PICSEL

Schab nacierany grubą solą

Składniki 2 kg wieprzowego schabu ze skórką

4 ziarenka ziela angielskiego

5 ziarenek czarnego pieprzu

5 suszonych liści laurowych

gruba sól morska

4 gałązki tymianku

4 cebule

2 ząbki czosnku

1 kg małych ziemniaków

8 małych marchewek

olej do polania warzyw

przyprawa ziołowa do pieczonych ziemniaków

Sposób przygotowania

1. Ziarenka ziela i pieprzu wsyp do moździerza. Dodaj pokruszone listki laurowe. Przyprawy utrzyj na proszek. Cebulę obierz, pokrój na połówki albo w grube plastry.



2. Czosnek przeciśnij przez praskę. Wymieszaj z listkami tymianku oraz utłuczonymi przyprawami. Mięso opłucz, wytrzyj do sucha. Natrzyj czosnkiem i przyprawami.



3. Przyprawione mięso posyp grubą solą - zwłaszcza skórkę. Wstaw do lodówki na 4 godziny. Potem ułóż w brytfance. Podlej 1/2 szkl. wody. Piecz przez 85 minut w 180°C.



4. Ziemniaki i marchewki obierz. Dołóż cebulę, posyp przyprawą i skrop olejem. Wszystkie warzywa dodaj je mięsa w połowie pieczenia. Podawaj razem z pieczenią.